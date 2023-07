Il rebus delle bonifiche "I 12 milioni? Tempi biblici Ora summit dal prefetto"

"Altro che due tempi. Qui le bonifiche sono già ai tempi ‘supplementari’ e magari rischiamo di perdere ai rigori". Non le mandano a dire i segretari confederali territoriali di Cgil, Cisl e Uil, Nicola Del Vecchio, Andrea Figaia e Franco Borghini e il riferimento è all’ultima variazione di bilancio della Regione che spalma i 12 milioni per la bonifica della falda Sin e Sir di Massa e Carrara su tre anni con la tranche più grande nel 2025.

"Questa faccenda dei due tempi comincia a essere insopportabile – incalzano – Prima ci viene detto che arriveranno le risorse ‘ex Orbetello’, pari a 28 milioni. Poi diventano una ventina. Poi l’incidente diplomatico tra Stato e Regione per cui si perdono le risorse a causa di un malinteso nel pieno delle ferie estive 2022. Quindi la Regione dice che le metterà lei, cosa che in parte ha fatto, ma dal Mise, visto che lo stesso impegno andava richiesto anche al Governo, nulla si sa. E andrebbe capito cosa sta succedendo con le risorse stanziate dalla Regione visto che saranno inserite ma disponibili solo nel 2025. Va da sé che occorre vigilare: l’anno prossimo dovranno essere rese disponibili davvero. Invece che al secondo tempo, qua stanno finendo i supplementari, magari si perde ai rigori e delle bonifiche se ne riparla ‘a babbo morto’. Tutte le analisi serie evidenziano come la Zona Apuana abbia un’incidenza di tumori ben più alta rispetto al dato di Asl nord ovest e ancora di più rispetto a quello regionale. Che dire: prima ci dicono che le risorse arrivano poi vengono regolarmente slittate, come accade per la palazzina di Carrara, a fianco del monoblocco che ci auguriamo davvero possa vedere la partenza dei lavori in tempi rapidi, così come finalmente ci è stato garantito da parte dell’azienda sanitaria a seguito delle nostre rimostranze".

Le bonifiche sono uno degli assi portati della vertenza provinciale proclamata e impostata da Cgil, Cisl e Uil, un problema che "è sempre in testa alle cose da fare e attenzionare, in modo particolare", proseguono i tre segretari che chiedono al Prefetto "di farsi partecipe di queste gravissime difficoltà del territorio, così sentite dalla popolazione, indicendo un incontro con l’assessora regionale competente, il rappresentante della Regione sul territorio e delle istituzioni locali volto alla certificazione degli impegni già cosi fortemente e ripetutamente disattesi".