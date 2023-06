Il rebus delle ambulanze "La dislocazione è errata"

Un anziano residente nella frazione di Tendola, classe 1938 con un passato nell’Arma dei carabinieri, mercoledì mattina è stto colto da un malore nella piazzetta del paese. E’ caduto a terra, ferendosi e perdendo sangue. Veniva soccorso da alcuni abitanti che hanno allertato il 118. L’autoambulanza della Pubblica Assistenza Concordia di Fosdinovo, inviata dalla sede di Caniparola, è giunta a Tendola in 25 minuti, un tempo record e ha portato l’anziano al Noa di Massa. "Questa vicenda ripropone la problematica di un’opportuna dislocazione delle ambulanze sul territorio di Fosdinovo - afferma Mario Mariani presidente della Mutuo Soccorso di Tendola - da anni la Concordia è stata dislocata a Caniparola dove, a pochi chilometri, tutti in pianura, esistono: la P.A. di Luni, di Molicciara e Sarzana. La situazione pertanto resta drammatica nelle frazioni a monte, dopo che è stato tolto il servizio delle ambulanze a Fosdinovo capoluogo , aggravata poi dalla non presenza, eccettuato il fine settimana, del medico a bordo. Nulla da eccepire sulla bravura di soccorritori, volontari e personale della Pubblica Assistenza Concordia - precisa Mariani - però le cose vanno riviste in un’ottica che veda al primo posto la garanzia di un soccorso tempestivo dei nostri residenti. Ieri, è caduto un anziano che si è procurato una profonda ferita alla testa; in casi come questo, sono sufficienti pochi minuti per decidere fra la vita e la morte. Ci impegneremo a far sì che a Fosdinovo torni ad avere a disposizione le autoambulanze per far sì che pure nelle frazioni più disagiate l’assistenza avvenga in modi dignitosi".

Roberto Oligeri