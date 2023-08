Il rebus degli impianti sportivi "Progetto per rilanciare il Quartieri Bando deserto? Rivediamo il testo"

Dai campi di calcio alla piscina di Quercia: un botta e risposta a distanza innescato dalle accuse del gruppo di opposizione aullese contro l’amministrazione comunale sulla gestione degli impianti sportivi. La miccia è scaturita dal recente bando comunale: affidati i campi comunali di Serricciolo e Pallerone, manca però l’aggiudicatario per lo stadio Quartieri di Aulla. "Il bando propone una gestione fino al 2026 con un investimento iniziale di 30mila euro ma nessuna società è riuscita a farsi carico di un tale impegno. Non c’è volontà politica di capitalizzare sul Quartieri e non ci sono le competenze per cercare un finanziamento tramite Pnrr". Questa l’accusa dell’opposizione a cui l’assessore ai lavori pubblici, Alessandro Giovannoni, risponde: "Con gli uffici stiamo predisponendo un progetto a valere sul nuovo finanziamento ministeriale ’Sport e periferie anno 2023’ per la riqualificazione dell’impianto". Anche la delegata allo Sport, Giada Moretti, ha dichiarato: "La situazione del Quartieri non è per nulla semplice per l’assenza di un interlocutore a causa delle vicissitudini che negli anni hanno portato diverse società sportive locali ad alternarsi nella gestione dell’impianto". Secondo la Moretti, però, non mancherebbero le società interessate: "Il fatto che il bando sia andato deserto ci consente di revisionarne il testo, in modo da permettere la partecipazione anche a società che già gestiscono impianti in altre frazioni del territorio comunale".

Inoltre, il Quartieri sarebbe solamente una delle tante criticità della programmazione sportiva comunale: "Le piscine di Quercia chiuse, i due campetti da calcio con improbabili orari di apertura e costi, la pista di atletica che non ha neppure gli spogliatoi ed è un perenne cantiere". Sul Centro Sportivo di Quercia interviene il consigliere delegato, Giovanni Schianchi, annunciando novità importanti: "Oggi possiamo dire di essere di fronte ad un passaggio che riporterà a breve il Centro alla completa fruibilità dell’intero territorio lunigianese. L’Amministrazione Comunale ha ottenuto un ulteriore finanziamento da parte della Regione Toscana per un importo complessivo di oltre 390.000 euro. Ciò consentirà, con un primo lotto di lavori la realizzazione delle opere necessarie alla riapertura delle piscine e con un secondo lotto di effettuare ulteriori interventi di efficientamento energetico previsti per l’estate 2024". Schianchi assicura che i lavori inizieranno già a partire dai prossimi giorni e riguardano la sistemazione di spogliatoi, docce, infissi, oltre che l’installazione di un completo sistema di videosorveglianza ed alcuni interventi nei locali tecnici. "L’installazione della videosorveglianza - chiude - consentirà anche l’estensione degli orari di apertura della pista di atletica (che, peraltro, durante tutta l’estate è stata frequentata dai ragazzi del campus organizzato dalla locale società di atletica con un successo oltre le aspettative). Per quanto riguarda la palestra, continuerà a ospitare gli allenamenti della locale società di pallavolo".

Michela Carlotti