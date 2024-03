Il racconto delle protagoniste. L’iniziativa di Dania Tazzini per una giornata... diversa

’8 marzo e dintorni’: quattro appuntamenti settimanali con la consigliera provinciale di parità, Diana Tazzini, e il racconto di donne in diversi ambiti. Si parte con il tema ’Donne e politica’ e una domanda a Elisabetta Sordi, vice presidente della Provincia e neo segretaria provinciale del Pd. La domanda è: ’Cosa ha comportato essere donna in politica?’. "Essere donna in politica – risponde Sordi – significa investire risorse ed energie in un’attività richiede una flessibilità e una disponibilità di orari che, ancora oggi, rendono poco praticabile l’attività a chi abbia impegni di tipo lavorativo e familiare. Per questo parliamo di quote rosa, che servono per garantire la presenza, in liste e organismi politici, di una rappresentanza femminile. E, al netto delle quote rosa, la presenza femminile ai vertici delle organizzazioni politiche è ancora in via di realizzazione. Inoltre, nel momento in cui una donna va a ricoprire ruoli di leadership si generano meccanismi di ’mascolinizzazione’, nelle scelte degli abiti o nella declinazione al maschile delle cariche. Come se l’autorevolezza femminile fosse in qualche modo da supportare con forme maschili".

Ma perchè questa iniziativa? "Come ogni anno l’8 marzo – spiega Tazzini – ci porta a inevitabili riflessioni. Da 4 anni rivesto la carica di consigliera di parità provinciale. Tra i vari scopi c’è quello di sorvegliare sul rispetto della normativa in tema di conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Solitamente questa conciliazione viene scambiata come un aiuto concreto alle donne che si trovano a ricoprire diversi ruoli nella società, quello di madre, lavoratrice, moglie e figlia. L’errore sta qui, già questo modo di porre la questione rispecchia quello che è il comune sentire, facciamo di tutto per aiutare le donne ma dimentichiamo di fare anche una piccola cosa per aiutare le persone nelle proprie relazioni sociali. Se aiutassimo le relazioni, le famiglie di qualsiasi genere e colore, allora forse non ci sarebbe più necessità di altro. Così ho pensato a questo ’8 marzo e dintorni’, un breve racconto di donne in diversi ambiti per parlare di donne in politica, cultura, giustizia e sanità".