Il Questore incontra i sindaci a Pontremoli: ordine pubblico e sicurezza

Per conoscere meglio le realtà del territorio altolunigianese e le sue problematiche il Questore di Massa Carrara, Santi Allegra, ha incontrato nel Municipio di Pontremoli i sindaci di Pontremoli, Mulazzo, Filattiera Bagnone e Villafranca. La riunione è servita per fare il punto sull’ordine e la sicurezza pubblica. Un’analisi per ottimizzare le azioni preventive e repressive di contrasto alla criminalità per elevare il livello di sicurezza e prossimità verso i cittadini. Nell’incontro sono stati affrontati anche temi legati agli orari delle manifestazioni e alla presenza delle forze dell’ordine. Ogni sindaco ha illustrato le criticità verso le quali è necessaria attenzione. Jacopo Ferri ha ringraziato il Questore per il coordinamento alle attività di controllo della malamovida che aveva fatto registrare vari danneggiamenti alle auto in zona Verdeno. La sindaca di Filattiera, Folloni ha segnalato i rischi sulla statale della Cisa nel tratto comunale ."Auto e moto passano a velocità molto pericolose per i pedoni e per le biciclette - ha detto - . Abbiamo un autovelox che agisce da deterrente solo per 500 metri. Ma questa zona è centro abitato e bisogna intervenire per adeguare la sicurezza". La sindaca ha chiesto più controlli anche della stradale. Per Villafranca Bellesi ha sottolineato gli alti numeri di migranti accolti sul territorio comunale che comportano problematiche che vanno affrontate. I sindaci poi hanno chiesto l’apertura di uno sportello settimanale per pratiche burocratiche come passaporti, ricongiungimento familiare e permessi di soggiorno. Al termine il Questore a e i sindaci hanno visitato la sala di esposizione degli Uffizi Diffusi con la tela di Francesco Hayez “Ritratto del Conte Arese Lucini“.

N.B.