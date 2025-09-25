Il puzzle delle scuole: "Lavori, cantieri e studio"

Lavori, cantieri, progetti e – in mezzo – la didattica. "La prima settimana di scuola si è conclusa con molte difficoltà per gli studenti di Massa Carrara. Molte scuole, infatti, devono ancora fare i conti con problemi di spazi, cantieri in ritardo e soluzioni provvisorie che si trascinano da anni", tuona Rifondazione comunista prima di passare al vaglio la situazione dei plessi.

"La scuola media Parini di Massa è stata chiusa lo scorso anno per gravi criticità strutturali e ha lasciato centinaia di famiglie senza punti di riferimento. Gli alunni e le alunne sono stati redistribuiti in diverse sedi provvisorie. Istituto superiore alberghiero Minuto: rimane diviso tra due sedi. Nei prossimi mesi potrebbe riavere una parte della storica sede di Marina di Massa, ma solo per una parte degli studenti; gli altri in strutture provvisorie. Il liceo classico Rossi è ancora in affitto nei locali dell’ex scuola Vallerga, senza una data certa per il rientro. Il liceo Fermi è in attesa che l’Ufficio scolastico provinciale assegni alla scuola un intero piano, ma questa consegna sembra lontana. Nel frattempo le classi ruotano tra aule normali e laboratori.

L’IIS Barsanti rappresenta forse la situazione più critica – sottolineano da Rifondazione – Le tre sedi, divise tra Massa e Carrara, soffrono per mancanza di spazi e per scelte gestionali ministeriali e provinciali poco lungimiranti. La sede principale è stata trasferita nell’ex Centro per l’Impiego, in attesa della ricostruzione dell’edificio storico, ormai demolito. Il cantiere procede tra ritardi e ridimensionamenti del progetto (da quattro a tre palazzine), con una consegna fissata per giugno 2026 che appare sempre più lontana. Inoltre, a detta della dirigente, il nuovo edificio ospiterà solo 200 alunni, senza risolvere le carenze di spazi per le altre sedi, soprattutto di palestre e laboratori.

Un esempio lampante, anche se in via di risoluzione a breve, è la sede Salvetti. Dopo anni di rimpalli tra Comune e Provincia, i locali dell’ex Alfieri sono stati consegnati il 12 settembre, appena usciti da un cantiere che sarebbe dovuto terminare a gennaio, poi ad aprile. Alla scuola lasciato l’onere di pulizie profonde e trasloco, senza alcun sostegno degli enti preposti. Eppure, il sindaco aveva dichiarato che il 15 settembre gli studenti sarebbero entrati nelle nuove aule. Ma tra consegnare un cantiere e rendere fruibili degli spazi scolastici con arredi e strumenti funzionanti c’è differenza. Pretendere o pensare che la scuola risolvesse tutto da sola in due giorni è stata una vera follia. Così gli studenti sono costretti a turni ridotti di tre ore nella vecchia sede, con un orario limitato e un diritto allo studio fortemente penalizzato. Nonostante gli sforzi della dirigenza si è arrivati così al 22 settembre, a breve gli spazi saranno finalmente fruibili ma è emersa l’inadeguatezza delle istituzioni".