Il programma di Ricci "Arenile, subito il piano Poi un freno alla Gdo per aiutare i negozi"

Quale punto del suo programma la differenzia dagli altri candidati e perché?

"Indicare uno specifico punto è impossibile, credo però che i massesi stiano apprezzando il mio modo di pormi; sono un medico e un chirurgo, abituato ad ascoltare le persone e poi a trovare la soluzione concreta. Caratteristica che sarà utile anche all’amministrazione della città".

Partiamo dal territorio. Il piano dell’arenile è bloccato: cosa terrebbe e cosa cambierebbe di quello fatto? In quali tempi e con quali risorse arriverà a realizzarlo?

"Il piano dell’arenile è uno strumento indispensabile di programmazione e quindi va fatto rapidamente; dovrà essere pensato in stretta relazione al tema del ripascimento che sia in grado di tutelare l’attività balneare. In tale piano é fondamentale la valorizzazione delle spiagge libere che devono garantire la piena fruibilità a tutti di un bene comune come il mare".

Bonifiche: tutti le promettono, nessuno ancora le ha fatte. Come pensa sia possibile arrivare ad una risoluzione? Che quali risorse e tempi?

"Dato che l’obiettivo si raggiunge soprattutto con nuove imprese manifatturiere, dobbiamo rendere disponibili le aree della zona industriale con la completa realizzazione delle bonifiche, partendo dal recupero dei 24 milioni di euro già finanziati e che l’immobilismo dell’ex sindaco Persiani ci ha fatto perdere".

Variante Aurelia: c’è chi dice sì e chi non la vuole. Da che parte sta? E se no: quale alternativa propone?

"Sono favorevole al passante della variantina Aurelia, per alleviare i problemi di Turano, ma allo stesso tempo lavorerò per migliorare il progetto con l’obiettivo di limitare al massimo i disagi che comporterà la nuova viabilità. Non possiamo certamente dimenticare che Via Carducci rischia di diventare un nuovo imbuto per il traffico, anche in relazione all’ubicazione scelta dall’amministrazione Persiani della Casa di Comunità".

Montagna: quali progetti concreti per uno sviluppo promesso da tempo?

"Prima di tutto bisogna invertire l’attuale situazione di costante abbandono dei nostri paesi montani e quindi garantire alle famiglie che vivono lì, tutti i servizi essenziali a cominciare dalla banda larga. Sappiamo che i privati non hanno interesse a portare la banda larga in montagna per cui dovrà essere il pubblico a portare le infrastrutture per una connessione forte e stabile. Con strutture e servizi, con l’incentivazione alle giovani coppie di stabilirsi nei nostri borghi montani tramite azioni di defiscalizzazione possiamo fare delle montagne un nuovo polo di attrazione turistica e lavoro".

Commercio: sì o no nell’area industriale? E quale ricetta per rilanciare l’area?

"No, basta con l’idea di portare il commerciale in zona industriale che va riservata alle imprese manifatturiere, altrimenti il rischio è che anche quelle che già ci sono, come il Nuovo Pignone, se ne vadano altrove".

Come pensa di risollevare il piccolo commercio e rivitalizzare il centro storico?

"Stop agli insediamenti della grande distribuzione e contemporaneamente pensare a politiche di incentivazione e detassazione ai negozi di vicinato non solo in centro e a Marina, ma soprattutto in borghi montani e periferie. Serve un piano della mobilità per una viabilità più scorrevole e della sosta aumentando i parcheggi gratuiti".

Marmo: quali regole metterà all’attività estrattiva? Come si comporterà con la riapertura prevista delle 7 cave?

"Va applicata fino in fondo la legge regionale sulle escavazioni, soprattutto la parte riguardante le ricadute occupazionali con l’aumento premiale delle lavorazioni in loco del marmo estratto. E’ necessario contingentare l’escavazione, eliminando tutte le pratiche impattanti, evitando le escavazioni in quota. Sono contrario alla riapertura di nuove cave e penso che la legge regionale della Toscana, rappresenti un punto importante a cui fare riferimento".

Qual è la sua ricetta per il turismo?

La prima cosa da fare è mettere in sicurezza la nostra principale fonte turistica che è il turismo balneare; quindi interventi strutturali contro l’erosione e la qualità delle acque di balneazione. Aiutare l’ampliamento dell’offerta turistica fuori dalla stagione estiva, con sgravi alle imprese che tengono aperto anche prima del 15 giugno e dopo il 15 settembre, e con un calendario di eventi e attrazioni che duri un anno e non due mesi. Inoltre l’offerta turistica va ampliata anche geograficamente. La crescente domanda di turismo verde, dal trekking alle bike, di turismo enogastronomico, ha nelle nostre colline e montagne mete potenzialmente eccezionali; vanno rese fruibili. Così come dobbiamo realizzare un percorso storico artistico che si snodi lungo alcuni luoghi simbolo: da Villa della Rinchiostra al Castello Malaspina, a Palazzo Ducale, dal Teatrino dei Servi al Teatro Guglielmi. Naturalmente dobbiamo mettere in grado le strutture ricettive dagli alberghi ai campeggi di aumentare e migliorare la ricettività anche con implementazioni strutturali".

Emergenza abitativa: quali progetti e con quali fondi la affronterà?

"L’emergenza abitativa va affrontata in sinergia con ERP, per recuperare il maggior numero possibile di appartamenti procedendo ai lavori necessari. Bisogna evitare che Erp abbia locali non assegnati ed è necessario recuperare strutture comunali da destinare ad usi abitativi".

Qual è il primo obiettivo che perseguirà ? Come e con quali tempi?

"Costruire il primo bilancio comunale con una largo spazio destinato a tutte le misure di carattere sociale in grado di sostenere i redditi più bassi, di fornire servizi gratuiti a larghe fasce della popolazione sia nel campo dell’educazione, a partire dagli asili nido, sia in quello dell’istruzione, aiutando le famiglie nell’acquisto dei testi scolastici. Purtroppo, infatti, le politiche della Destra, penso ad esempio alla cancellazione del reddito di cittadinanza, stanno aumentando il numero di famiglie in difficoltà anche a Massa: sarà dovere della nuova amministrazione non lasciarle sole".