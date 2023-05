Il programma di Guidi "Più parcheggi in città Abbatteremo il costo del suolo pubblico"

Quale punto del suo programma la differenzia dagli altri candidati e perché?

"L’elemento centrale del mio programma sono i giovani e la capacità di ascolto delle loro esigenze. Lavorare per le nuove generazioni vuol dire scuole più sicure e decorose, realizzazione di nuove palestre scolastiche ed impianti sportivi, realizzazione di spazi di aggregazione nei nostri quartieri, una mobilità pubblica sostenibile ma anche investire sulla formazione per aumentare il collegamento tra la scuola e le reali esigenze del mondo del lavoro".

Partiamo dal territorio. Il piano dell’arenile è bloccato: cosa terrebbe e cosa cambierebbe di quello fatto? In quali tempi e con quali risorse arriverà a realizzarlo?

"Il Piano dell’arenile è uno strumento di pianificazione atteso da molto tempo e fondamentale per lo sviluppo della nostra costa. Coinvolgerò imprese balneari, categorie produttive, corpi intermedi, cittadini. Il piano deve prevedere una pista ciclabile lato mare che colleghi Poveromo alla Partaccia passando per viale delle pinete. Una ampia passeggiata pedonale lato mare nella zona centrale di Marina di Massa, salvaguardando i parcheggi presenti e dovrà inoltre consentire alle imprese balneari di svilupparsi"

Bonifiche: tutti le promettono, nessuno ancora le ha fatte. Quale soluzione?

"Le mancate bonifiche rappresentano il fallimento di ogni sindaco che ci ha amministrato negli anni passati . Il governo Meloni a a cuore il tema. Per questo fin da subito costituirò l ’”Osservatorio permanente delle bonifiche” con istituzioni, categorie e corpi intermedi per monitorare lo svolgimento delle azioni di bonifica, chiederò al Ministero la sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma che precedeva lo stanziamento di nuove ed ingenti risorse per le bonifiche e darò vita all’istituzione del registro dei tumori comunale".

Variante Aurelia: da che parte sta?

"Io dico si per ridare sicurezza ai cittadini di Turano. Come assessore ho lavorato, affinché il progetto, rimasto nei cassetti di Anas tornasse ad riprendere il proprio iter di progettazione ed Il Governo Meloni ha stanziato ulteriori risorse per la realizzazione di quest’opera. Ritardi di oltre 30 anni di amministrazione della sinistra hanno impedito la realizzazione di quei progetti".

Montagna: quali progetti concreti per uno sviluppo promesso da tempo?

"Attiverò un piano straordinario di lotta al dissesto idrogeologico. Un piano asfalti, la pulizia dei sentieri e l’individuazione di percorsi di cicloturismo e sportivi. Combattere lo spopolamento dei paesi e borghi attraverso il turismo montano anche con lo sviluppo della ricettività diffusa ma anche attraverso l’erogazione di servizi essenziali per i cittadini come ambulatori medici di montagna, migliori collegamenti con il trasposto pubblico ed incentivi economici al commercio per le botteghe e gli esercizi commerciali delle zone di collina e montane".

Commercio: sì o no nell’area industriale? E quale ricetta per rilanciare l’area?

"No a nuovi insediamenti di grande distribuzione commerciale nella zona industriale: quelle aree devono mantenere la loro vocazione produttiva. La mancanza di spazi impedisce lo sviluppo e l’insediamento di nuove realtà produttive che necessitano di spazi per svolgere le proprie lavorazioni. Penso ad esempio alla possibilità di incentivare la realizzazione, nelle aree della zona industriale, di un Polo Nautico di eccellenza che potrebbe generare nuovi posti di lavoro".

Come risollevare il piccolo commercio e rivitalizzare il centro storico?

"Ridurre il costo del suolo pubblico, incentivare mediante un provvedimento di riduzione di imposte locali l’affitto di fondi commerciali a canone calmierato, nuovi parcheggi a Marina e a Massa con la realizzazione di strutture multipiano (via Europa e all’ex Cat). Sostenere anche con incentivi economici i negozi di vicinato. Programmare eventi di qualità culturali a cadenza settimanale utilizzando il patrimonio culturale che abbiamo. Puntiamo a riaprire l’ex Astor".

Marmo: quali regole metterà all’attività estrattiva? Come si comporterà con la riapertura prevista delle 7 cave?

"Incentiveremo la filiera locale. Bisogna approvare i Pabe per pianificazione il futuro. Il corrisposto di tasse deve essere investito per la tutela del territorio e per le infrastrutture. Faremo il “Marchio del marmo della Apuane” per tutelare chi rispetta determinati standard".

La ricetta per il turismo?

"Deve tornare ad essere il motore della nostra economia. Bisogna tutelare il turismo balneare partendo dalla difesa della nostra costa dall’erosione e da una nuova pianificazione per campeggi e stabilimenti balneari che guardi al futuro. Dall’altra si può destagionalizzare incentivando il nostro turismo enogastronomico valorizzando e facendo conoscere le bellezze delle nostre colline del Candia anche attraverso il percorso della via Francigena. Ma sono convinto che il tratto distintivo del nostro turismo debbano essere le nostre Alpi Apuane: sentieri, via Vandelli, rifugi, per un turismo tutto l’anno. Per fare tutto questo realizzeremo l’Università de Turismo".

Emergenza abitativa: quali progetti?

"Va recuperato il patrimonio edilizio esistente non utilizzato, riqualificazione dei palazzi Erp, nuove case, ponteziamento di quella in via delle Tortore, nuove strutture di Housing Sociale Incentivi per sostenere la morosità incolpevole".

Qual è il primo obiettivo che perseguirà?

"Convocherò una giunta in un parco in quartiere: l’amministrazione stia tra la gente. Poi convocherò i sindacati, per scrivere insieme un accordo sullo sviluppo della città. Mi metterò subito al lavoro per l’organizzazione degli eventi estivi, per abbassare il costo del suolo pubblico ed interverrò sul costo degli abbonamenti estivi fino da questa stagione. Aumenterò i collegamenti del trasporto pubblico con Noa e Opa; Ed infine porterò a termine i cantieri che ho iniziati da assessore".