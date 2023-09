Il primo catamarano a vela Tisg vara Art explorer Perini

È firmato The Italian Sea Group il catamarano a vela in alluminio più grande al mondo. L’imbarcazione della flotta Perini Navi si chiama Art Explorer, è stata progettata dall’architetto Axel De Beaufort, e sarà presentata in anteprima mondiale dal 27 al 30 settembre in occasione del ‘Monaco Yacht Show 2023’.

Il catamarano è lungo 47 metri per una larghezza di 17,30 metri e dispone di un imponente piano velico totalmente in carbonio con un albero da 55metri. Art Explorer è un progetto unico e all’avanguardia, un vero e proprio museo navigante, primo ed unico nel suo genere che per due anni porterà in giro per il mondo esperienze artistiche e forte consapevolezza ambientale. Il flybridge sarà adibito ad area per esposizioni virtuali, workshop e conferenze, mentre nella parte interna del salone centrale troverà spazio una galleria che ospiterà ‘Icons’, una mostra digitale sulle donne nel Mediterraneo gestita da Noëmi Daucé, curatrice di archeologia al Louvre Abu Dhabi.

Sul tetto della deckhouse sono stati installati 65 metri quadrati di pannelli solari e un banco batterie al litio che consentono una generazione elettrica a zero emissioni per oltre 6 ore a pieno carico di bordo. "Un progetto innovativo a livello tecnico, ingegneristico e umano che rappresenta un ulteriore traguardo reso possibile dalla continua ricerca stilistica e tecnologica e dalla professionalità dell’intero team che ha realizzato il progetto – dice Giovanni Costantino, fondatore e amministratore di The Italian Sea Group soddisfatto per il nuovo traguardo raggiunto (nella foto) –. Un’opera che dimostra la nostra capacità di essere protagonisti anche nel segmento della vela di grandi dimensioni, nonché pionieri di soluzioni all’avanguardia finalizzate a ridurre significativamente l’impatto ambientale degli yacht". L’acquisto dei cantieri ’Perini’ è uno dei recenti progetti di Ther italian sea group.