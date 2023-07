Il Pri sulla fine del Monoblocco "Va contro i principi costituzionali"

"Si abbandoni il tavolo legale e si torni alle scelte sul Monoblocco". Questo l’appello della segreteria comunale del Partito Repubblicano sul futuro di Monterosso dopoo l’annuncio della sua chiusura dopo il controllo dei vigili del fuoco. Situazione che ha acceso un forte dibattito politico e su cui anche il partito dell’Edera interviene. Già durante l’ultimo consiglio comunale , la consigliera dei repubblicani, Alberta Musetti (nella foto) aveva invitato la Regione a prestare maggiore attenzione alla sanità in città. "Il dibattito è ormai relegato al solco legale e non si parla più di scelte – spiegano dal Pri – con la conseguenza che la permanenza dei servizi sanitari sia sempre più stretta attorno alle questioni legali della struttura. Se l’edificio non potrà più ospitare i servizi perché costruito 50 anni fa, Carrara non potrà più avere i servizi sanitari". Una situazione pericolosa secondo i repubblicani, perché lesiva di un principio di civiltà, prima ancora che della Costituzione. La tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo. "La politica rivendichi il suo ruolo e pretenda di sapere se Carrara merita i servizi sanitari che il Monoblocco ha garantito; oppure se la struttura e le soluzioni oggetto degli impegni passati e mai rispettati, siano un ostacolo sulla strada del potenziamento di strutture fuori città".