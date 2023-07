"Il presidente Sconosciuto deve lavorare a tempo pieno"

La nomina di Antonio Sconosciuto alla guida della casa di riposo desta perplessità nell’opposizione. E Massimiliano Manuel, consigliere di Fratelli d’Italia dice no "a un direttore part time per il Regina elena". "Il neovincitore del concorso per dirigere la casa di riposo – scrive Manuel – avrebbe chiesto ai cda del Regina Elena e della Casa Ascoli, di cui è direttore, di poter svolgere contemporaneamente i due incarichi. Sconosciuto non ha ancora capito la gravità in cui si trovano entrambe le Rsa. A causa delle gestioni precedenti, la nostra struttura ha un bilancio in rosso e i dipendenti sono ancora in attesa dei contratti". "È necessario che l’assessore Carlo Orlandi e la vice sindaca Roberta Crudeli diano parere negativo sul doppio incarico qualora fosse arrivata la richiesta ai cda. La presenza del direttore alla casa di riposo deve essere garantita a tempo pieno e non ci interessa di risparmiare sullo stipendio. L’idea di un part time è un’ipotesi irrealistica, non compatibile con il contratto di affidamento dell’incarico di direttore, che deve garantire una presenza piena e ininterrotta". "Fratelli d’Italia – conclude Manuel – auspica che la rsa rimanga un punto di riferimento a livello locale sulla presa in carico delle persone più deboli e non autosufficienti, dando un servizio di qualità. Non sono più ammessi sbagli: Orlandi aveva dichiarato di lavorare con il cda per rimediare a questa situazione".