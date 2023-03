Il Premio Gli studenti nell’Europa di Mazzini

Gli scritti degli studenti vincitori del Premio letterario “Batti Libro” saranno pubblicati in un libretto ricordo del 150° anniversario mazziniano. Notevole è stata la qualità dei lavori, sia dei testi che delle opere grafiche, realizzati per il concorso promosso dal circolo culturale Endas “Edera” di Massa, con la collaborazione dell’Associazione Mazziniana Italiana, e rivolto ai ragazzi delle scuole superiori. Lavori che hanno ricevuto unanimi elogi per l’impegno e le capacità dimostrate. Sulla XIV edizione del premio è calato il sipario con la proclamazione dei vincitori nei giorni scorsi a Palazzo Ducale. Un buono da spendere presso la libreria “Libri in armonia“, in linea con la finalità della rassegna di promuovere la lettura fra i giovani.

La tematica sulla quale gli studenti sono stati chiamati a confrontarsi era “Una grande patria: l’Europa di Giuseppe Mazzini”, scelta in occasione dei 150 anni della morte del pensatore e patriota genovese. Hanno vinto presentando lavori individuali gli studenti del Liceo Classico “Rossi” Elia Alberti, Federica Angelotti, Alessandra Balloni e Beatrice Moschetti; lavori di gruppo invece per le studentesse del Liceo Artistico e Musicale “Palma” Alice Dallari e Ilaria Orlandi (“L’uomo che smosse l’equilibrio”, premiato per le opere grafiche), Eva Baldassini, Valentina Barabotti e Aurora Renzullo (“Post- mazziniani”, premiato per il testo). A tutti i concorrenti è stata consegnata una pergamena realizzata da Patrizia Pucciarelli che attesta la partecipazione.

Un apprezzamento particolare è andato anche al titolo evocativo del lavoro di Elia Alberti: “Un uomo del presente troppo scomodo per il passato”. Questi gli altri nomi: Matilde Fioravanti, Lucia Pianini, Alessio Nicoli, Elia Massimo Rossi e Sophia Ravenna (“Rossi), Valentina Galeotti, Sara Lazzini e Alessandra Manco (Liceo Artististico e Musicale “Palma”). Gli studenti sono stati coordinati dal professori Rosaria Bonotti, Irene Iacopetti, Duccio Lelli e Laura Zocchi (“Rossi”) e Cristiana Cardini (“Palma”). Alla premiazione sono intervenuti il viceprefetto Antonino Volpe e il professor Vincenzo Genovese dell’Ufficio Scolastico Territoriale IX Lucca Massa-Carrara, ente che ha patrocinato la manifestazione insieme alla Provincia, al Comune di Massa e all’Associazione Mazziniana Italiana, il cui presidente nazionale Michele Finelli ha illustrato agli studenti partecipanti il tema del premio. E’ intervenuta anche la dirigente scolastica del “Palma” Ilaria Zolesi, mentre la collega del “Rossi”, Alessandra Paoli, ha inviato un saluto. Gli organizzatori ringraziano quanti hanno collaborato alla riuscita dell’iniziativa e gli sponsor Apuane C.A.M., DelMar, Camping Partaccia 1.