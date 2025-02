Il premio a Francesca Orestano, la più grande studiosa dello scrittore

Sabato alle 17,30 appuntamento alla Dickens Fellowship per le celebrazioni del 180° anniversario della visita di Charles Dickens a Carrara. In collaborazione con Accademia Albericiana, Touring Club e con il patrocinio del Comune, la filiale italiana della Dickens Fellowship consegnerà il premio alla professoressa emerita Francesca Orestano. "Da quest’anno abbiamo istituito il Premio Charles Dickens – commenta la presidente Marzia Dati – che sarà conferito a una personalità del territorio impegnata nella diffusione della cultura e a un insigne accademico che ha dato un contributo significativo agli studi dickensiani in Italia e nel mondo. Il 26 gennaio è stato premiato Davide Lambruschi, divulgatore di cultura e bellezza, adesso a Francesca Orestano la più grande studiosa di Dickens in Italia"