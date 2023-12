Il pranzo in carcere. Messaggio di speranza: "Un’altra vita è possibile. Basta inseguire l’amore"

Condivisione e solidarietà con "L’altra cucina… per un pranzo d’amore", iniziativa giunta alla X edizione dei Pranzi di Natale "stellati" per i detenuti e le detenute degli Istituti penitenziari italiani, organizzata dall’associazione Prison Fellowship Italia onlus in collaborazione con il Rinnovamento nello Spirito Santo, Fondazione Alleanza del RnS e il Ministero della Giustizia. Anche il carcere di Massa è rientrato tra i 29 istituti carcerari italiani che hanno accolto con una festa speciale la presenza delle istituzioni locali e di numerosi volontari. Dopo la preghiera officiata nella cappella del carcere dal vescovo Mario Vaccari e momenti di animazione corale, la neo direttrice del carcere di Massa, Antonella Venturi, ha aperto il salone del "Pranzo d’amore" che ha messo insieme detenuti, operatori, volontari e autorità. La direttrice ha ricordato che la giornata è dedicata ai detenuti ed ha ringraziato le autorità per la loro vicinanza all’istituto.

Parole di speranza dal vescovo Mario Vaccari: "Ogni anno sono vicino a questo incontro di festività cristiana condividendo la mensa con tutti voi – ha detto - . Vi giunga la benedizione su voi tutti, ognuno con il proprio credo". Monsignor Vaccari a Natale sarà di nuovo in carcere per la messa. Anche il prefetto, Guido Aprea, si è unito alle parole del vescovo: "Ci tenevo ad essere presente in rappresentanza del Governo e della Provincia di Massa Carrara – ha esordito-. Con questo istituto condividiamo altre iniziative importanti e devo dire che il carcere di Massa è un esempio per tante realtà italiane. Qua si adotta il metodo migliore per la riabilitazione della persona affinché possa reintegrarsi nella società".

La vicinanza delle istituzioni è stata evidenziata anche dal sindaco di Massa Francesco Persiani: "Il mio saluto va a quelle persone che sono qua per riprendersi la propria vita e il ringraziamento va agli operatori e ai volontari che si prodigano all’interno di questa struttura. E auguro a tutti un sereno Natale". Ha portato il saluto della sindaca, Serena Arrighi, e dell’amministrazione del comune di Carrara, la vice sindaca Roberta Crudeli, così come la vice presidente della Provincia di Massa Carrara, Elisabetta Sordi, ha portato il saluto del presidente, Gianni Lorenzetti.

Il "Pranzo stellato" è stato curato dallo chef Antonio Morelli, presidente dei Cuochi Massa Carrara. L’incontro si è concluso in allegria con la presenza del famoso mago Alberto Alivernini, presentato da Mariagiovanna Guerra, il quale ha divertito i presenti con sketch di magia comica e illusionismo.

Un mago bizzarro e stravagante, Alivernini, conosciuto anche dal grande pubblico vista la sua presenza a numerose trasmissioni televisive tra cui Maurizio Costanzo show, Domenica in, Bagaglino e Zelig, che ha lasciato in tutti quel briciolo di ottimismo e di entusiasmo necessari in questo periodo, soprattutto in un luogo di pena. Insomma, un incontro che ha voluto essere un dono per chi è privo della libertà, un gesto d’amore nel segno della solidarietà per dare un sapore speciale a un pranzo di Natale all’insegna della condivisione, della solidarietà e dell’amicizia. Presente anche il depurato Cosimo Maria Ferri.

Angela Maria Fruzzetti