Il porto si prepara a un nuovo sbarco In arrivo 196 migranti sulla nave Open Arms

di Patrik Pucciarelli

Previsto l’arrivo al porto di Marina di Carrara, della nave ong Open Arms con 196 migranti tra cui donne e bambini piccoli. Ancora l’incognita della data di attracco, se lunedì o martedì, che può variare in base alle condizioni del mare. Sono stati recuperati giovedì scorso nel mar Mediterraneo centrale. Provengono da Liberia, Gambia, dalla Guinea, dall’Eritrea, dalla Nigeria e dal Sudan. E’ il sesto sbarco a Marina da fine gennaio, con oltre 700 migranti scesi a Carrara. Questa volta però la nave attraccherà alla banchina Fiorillo del terminalista FHP, a comunicarlo è l’Autorità Portuale. "La scelta è dettata dalla necessità di creare rotazione tra le banchine utilizzate per gli sbarchi – spiega l’ente – in modo da non gravare solo su un terminal. I cinque sbarchi passati hanno interessato la banchina Taliercio della MDC Terminal".

Il primo sbarco, ovvero l’esordio per la macchina dell’accoglienza apuana, era stato il 30 gennaio, quando dalla Ocean Viking di Sos Meditérranée erano scese 95 persone, tra le quali 15 donne, 38 minori di cui 33 non accompagnati. Poi il 19 aprile è stata la volta della Life Support di Emergency con 55 persone, 6 minori di cui tre non accompagnati, soccorse nel Mediterraneo centrale. Sempre la stessa nave ha attraccato il 5 giugno con 29 migranti di cui tre donne e un bambino. Ancora il 7 luglio scorso, la nave più grossa, la Geo Barents. Dei 196 accolti, 51 erano minori non accompagnati. Infine il 19 luglio sempre la Geo Barents con 206 migranti dei quali 139 minori. Siamo quindi a quota 578 persone sbarcate in totale nel porto apuano, alle quali si andranno a sommare le 196 previste.

A Carrara l’iter è ormai rodato. Dopo lo sbarco, i migranti verranno portati nei padiglioni della Imm di Carrarafiere per l’identificazione e le visite mediche di accoglienza. A coordinare tutte le operazioni sarà il prefetto Guido Aprea. "All’inizio avevano comunicato la presenza di 196 persone a bordo – specifica –, questo non toglie che la nave durante il rientro possa effettuare altri salvataggi". Dall’altra parte c’è la macchina dell’accoglienza sempre pronta ad attivarsi. Ma un grido di allarme era già arrivato da coloro che sono preposti all’ospitalità. "Siamo vicini al rischio di overbooking. Se dovessero arrivarne altri sarà un problema". Le parole sono quelle di Sara Vatteroni di Casa Betania che, riferendosi all’ultimo sbarco, quello del 17 luglio, parlava di "mancanza di pianificazione con le istituzioni che devono al più presto dotarsi di strutture idonee". Poi continuava riferendosi ai posti a disposizione. "Uno degli ultimi profughi scesi dalla Geo Barents l’ho dovuto far dormire sul divano perché non c’erano posti. Altri miei colleghi sono già oltre il numero consentito". Ci sarà in questi giorni l’incontro tra gli enti e le associazioni che ospitano i migranti per capire come gestire l’emergenza posti.