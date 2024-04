Il porto ’sfila’ a Miami. Crociere e attracchi al Seatrade cruise global. Successo internazionale

Il porto di Marina di Carrara al Seatrade cruis global di Miami con i rappresentanti delle maggiori compagnie croceristiche. Si è chiusa ieri in Florida la fiera crocieristica più importante al mondo. L’Autorità del sistema portuale (Adsp) del Mar Ligure Orientale ha partecipato alla collettiva di Assoporti, Cruise Italy, inaugurata dall’ononorevole Edoardo Rixi, viceministro delle infrastrutture e dei trasporti. La delegazione dell’ente era guidata dal segretario generale, Federica Montaresi, con la responsabile settore promozione e marketing, Monica Fiorini. Una delegazione che ha portato oltre oceano uno spot sulle bellezze della nostra zona e sull’importanza del settore croceristico del nostro porto che sta rivestendo un importante volano nell’economia della nostra zona e per le nostre aziende del settore.

Erano presenti anche il direttore generale del settore crociere Daniele Ciulli e il direttore operativo Giacomo Erario. Soddisfazione da parte del segretario generale Montaresi che ha espresso parole di entusiasmo per i risultati raggiunti dal nostro scalo con l’arrivo delle crociere che regolarmente portano turisti da tutto il mondo alla scoperta delle nostre meraviglie. Con sempre maggiore soddisfazione di tour operator e organizzazioni internazionali che trovano adeguata accoglienza e risposte da parte delle amministrazioni.

"Nel corso degli incontri di questi giorni, abbiamo promosso le opportunità già oggi offerte da Marina di Carrara e La Spezia , che riscontrano sempre grande apprezzamento - sottolinea la Montaresi-. Nel 2023 gli operatori ci avevano sollecitato perché i progetti in corso venissero velocizzati. E quest’anno abbiamo ottenuto positivi riscontri grazie all’accelerazione impressa allo sviluppo del settore crociere.

Particolare interesse – prosegue Montaresi – è stato manifestato per lo scalo di Marina di Carrara, sul quale stiamo investendo in modo consistente come Autorità portuale, grazie ai lavori per l’allargamento del canale di accesso, l’allungamento della banchina Taliercio, l’apertura entro fine estate della passeggiata sul mare dell’ambito 4 del nuovo waterfront e le opportunità di sviluppo per il settore crociere attraverso il nuovo Piano regolatore portuale.

Il settore delle crociere – va abvanti il segretario – , dunque, si dimostra un altro importante volano di sviluppo per i due porti che, come ha dimostrato il risultato dello studio sull’impatto economico presentato recentemente, impatta positivamente sul territorio che ospita gli scali. Un risultato che potrà essere ulteriormente implementato grazie alla collaborazione tra Adsp, operatori e amministrazioni pubbliche, in primis Regioni e Comuni".

Poi l’intervento del direttore generale Ciulli. "Le compagnie hanno dimostrato la loro soddisfazione circa il servizio reso in questi anni, cui è stato riconosciuto un alto livello di eccellenza. Marina di Carrara una volta terminati i lavori, diverrà una destinazione molto appetibile anche per navi di maggiori dimensioni rispetto alle attuali".