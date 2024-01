Il porto e l’erosione: "Stop all’ampliamento. I ripascimenti? Inutili"

"Solo eliminando il porto di Carrara si potrebbe ricreare l’originario equilibrio delle spiagge". E ancora: "Anche ricorrendo allo strumento del ripascimento gli equilibri naturali riproporrebbero in breve tempo la situazione attuale". Chiaro il riferimento al protocollo d’intesa siglato di recente alla Camera di commercio tra Regione, Autorità portuale, Province di Lucca e Massa Carrara e Comuni di costa. A parlare è l’ex ministro delle infrastrutture Pietro Lunardi, interpellato dall’associazione Paladini Apuoversiliesi a proposito del fenomeno dell’erosione sulla costa apuana. Quella dell’ex ministro è una disamina lucida, senza giri di parole, che non lascia spazio a interpretazioni. "Gli equilibri naturali – prosegue Lunardi – hanno fatto sì che, a seguito della costruzione del porto, si sia prodotto un fenomeno erosivo devastante e inarrestabile prima sulla costa apuana e ora della costa versiliese. Le perdite a Massa sono state anche di 120-160 metri di spiaggia, un’enormità".

Anche sul progetto dell’ampliamento del porto l’ex ministro ci va giù diretto: "Da 25 anni si parla dell’ampliamento del porto un progetto — afferma e lo ricordo bene anche perché ero al Governo. Fu bocciato nel 2002, un altro nel 2015 fu accantonato e di fatto non se ne fece più nulla. Perché? Perché ci sono dei rischi ambientali, che diventano immediatamente economici in un territorio che vive di turismo. La stima della cui economia è di 3,5 miliardi di euro di fatturato e 100mila addetti".

Pietro Lunardi, 84 anni, imprenditore e professore universitario, ex parlamentare di Forza Italia e del Popolo delle Libertà, è stato ministro dei governi Berlusconi II e III dal 2001 al 2006 . Si è laureato in ingegneria civile dei trasporti all’università di Padova nel 1966, dal 1972 al 1974 è stato esercitatore di geotecnica. dal 1974 al 1989 ha insegnato “Consolidamento del suolo e delle rocce” alla facoltà di Ingegneria dell’università di Firenze e dal 1989 al 1994 è stato docente di “Difesa e conservazione del suolo” alla facoltà di Ingegneria dell’università di Parma. Non proprio l’ultimo arrivato in materia. "Governare – continua – significa scegliere e davanti a queste evidenze bisogna essere capaci di dire non si può fare, “ci siamo sbagliati“. Ed è pretestuoso affermare come in più parti del Piano Regolatore del Porto, ora sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica presso il Ministero dell’Ambiente, che tanto ormai l’erosione c’è ma il porto non è più il colpevole dell’erosione in atto, se mai lo sono le opere di difesa, quali le scogliere. Pensare che a Ronchi sulla costa massese negli anni ‘60 c’erano le spiagge più profonde va proprio a sottolineare la responsabilità del porto sul fenomeno erosivo e del suo intensificarsi".

Ma allora quali gli interventi possibili? Lunardi indica due strade: stop al porto e uno studio serio. "Se si volesse intervenire per salvare il salvabile – dice l’ex ministro – sarebbe necessario congelare assolutamente qualsiasi ampliamento del porto di Carrara da un lato, e dall’altro lato lavorare su un serio modello fisico-idraulico in scala ridotta a fondo mobile, per studiare scientificamente gli interventi realmente necessari per bloccare l’attuale erosione in corso, con interventi che potrebbero comprendere parzialmente opere di ripascimento affiancate però a soluzioni anche strutturali".