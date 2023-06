Il porto a gonfie vele sui mercati Marina si apre a nuove frontiere

L’autorità portuale in trasferta a Rotterdam per intercettare nuovi traffici da dirottare sul porto di Marina di Carrara e della Spezia. La delegazione formata dai terminalisti di Tarros Group, Mdc Terminal di Dario Perioli, Fhp Holding Portuale, ha partecipato alla ‘Break bulk europe, la fiera annuale dei principali operatori del settore. Nella delegazione il direttore Luca Perfetti, la dirigente allo Sviluppo Antonella Querci e la responsabile Comunicazione e marketing Monica Fiorini, poi Alessandro Becce (Fhp Holding Portuale), Michele Giromini (Dario Perioli) e Silvano Maggi (Tarros Group). "Il porto di Marina di Carrara è in grande fermento – ha detto Luca Perfetti – grazie anche alla forte coesione tra i terminalisti che ha consentito di confermare, in questi primi mesi dell’anno, il significativo incremento dei traffici del 2022. Una crescita esponenziale anche dell’utilizzo del trasporto ferroviario. È ovvio che per ottenere uno sviluppo razionale dello scalo è necessario adottare nei tempi più ristretti possibili, il nuovo Piano regolatore portuale che permetterà un utilizzo più efficiente del porto".

"Il porto di Marina di Carrara possiede grandi potenzialità – ha detto Alessandro Becce –. Con l’acquisizione dell’ex area Imeris, la realizzazione della tensostruttura per lo stoccaggio di merce, l’organizzazione operativa è notevolmente migliorata, estendendola anche alle ore serali e notturne. Una manutenzione centralizzata che inizia a portare notevoli risultati in termini di efficienza dei mezzi e rese di sbarco, quello di Fhp sta diventando un terminal che si apre a nuove e diverse tipologie di merce, aumentando la sua attrattività sui mercati internazionali". "È stata l’occasione per presentare l’ottimo livello raggiunto dalla logistica integrata offerta dal gruppo Tarros in tutto il Mediterraneo – dice Silvano Maggi – dove il gruppo opera da oltre 190 anni, sviluppando un alto livello di qualità". "Siamo molto soddisfatti – commenta Michele Giromini –. Un evento molto partecipato, e abbiamo avuto la possibilità di spiegare la nostra strategia, i nostri obiettivi futuri".