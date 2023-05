Il più votato presiede il consiglio

Sarà una giornata particolare per il consigliere comunale Daniele Tarantino, mister 1011 preferenze nel partito democratico. Di legge a presiedere il primo consiglio comunale prima della convalida di tutti gli eletti spetta al consigliere più anziano. A Massa però, il primo viene considerato colui che prende più preferenze.

Una inaspettata sorpresa che è stata accolta dallo stesso Tarantino con soddisfazione, perché siederà nell’aula più importante a livello amministrativo della città da una poltrona importante.

Lui aprirà la riunione (che con molta probabilità sarà indetta entro metà del prossimo mese) per dar modo ai presenti di votare la convalida degli eletti. Si passerà poi alla presentazione della giunta, organo fondamentale per far andare avanti spediti i progetti del Pnrr, prima di congedare tutti. Durante la riunione verrà anche scelto il prossimo presidente del consiglio comunale, che punta a stare in carica per i prossimi cinque anni. Nella passata amministrazione la carica era stata ricoperta da Stefano Benedetti, ma l’ex presidente, che era passato con la coalizione guidata da Marco Guidi, non ha raggiunto le preferenze necessarie per essere nuovamente in consiglio comunale.