Il pianoforte di Olaf John Laneri per i ’Concerti del ridotto’

Nell’ambito della rassegna i ‘Concerti del Ridotto’ domenica alle 18 agli Animosi è in programma il concerto pianistico di Olaf John Laneri. In scaletta musiche di Chopin, Debussy, Ravel, Liszt. Olaf John Laneri, originario di Catania, è docente di pianoforte al Conservatorio di musica di Venezia. Dopo aver terminato brillantemente gli studi a Verona, si è perfezionato in Italia e all’estero, conseguendo la qualifica di master all’Accademia pianistica di Imola. Dopo diverse vittorie in competizioni nazionali, si è laureato ai concorsi internazionali di Monza, di Tokyo e di Hamamatsu. Nel 1998 ha vinto la cinquantesima edizione del prestigioso concorso ‘Busoni’ di Bolzano. Delle sue ‘Variazioni di Brahms sopra un Tema di Paganin, l’unica esecuzione di un italiano inserita nel Cd pubblicato per festeggiare il cinquantesimo del concorso Busoni, Cohen dell’International Piano ha scritto: "La migliore esecuzione dal vivo che abbia mai sentito". Laneri presente ha fatto parte di numerose stagioni in Italia e in Europa come solista e con orchestra, collaborando con direttori come Lawrence Foster, Tomas Hanus, Lior Shambadal, e ha suonato in importanti festival e nei maggiori teatri. I ‘Concerti del Ridotto’ fanno parte della rassegna dedicata alla musica classica organizzata dal Comune di Carrara, con la direzione artistica del Maestro Bruno Nicoli e la collaborazione del Circolo musicale La Lugnola. I biglietti per il concerto di Laneri si possono acquistare alla biglietteria del Teatro degli Animosi, aperta il giorno del concerto dalle 10 alle 12,30 e dalle 16, oppure a prezzo intero su Vivaticket. Il posto unico intero costa 10 euro, il ridotto 5 euro per under 20 e iscritti ai Conservatori. Per informazioni contattare la segreteria del teatro degli Animosi allo 0585 64.13.17 nei giorni di apertura della biglietteria, oppure l’ufficio cultura allo 0585 64.14.19.