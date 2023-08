Il piano per le Apuane Ok dalla giunta regionale Putamorsi: "Tutela l’ambiente e il lavoro"

Il via libera al Piano integrato del Parco delle Alpi Apuane da parte della giunta regionale è un successo per Alberto Putamorsi, che questo strumento lo ha seguito sin dai primi passi, come presidente prima e commissario ormai da inizio anno e fino a oggi in regime di proroga. Un piano che non è stato ‘fermato’ dal canto delle sirene della politica, come avevano supposto in tanti, capace di superare persino lo scontro di parte della politica e tecnico dei pareri che lo accompagnavano, da quello del comitato scientifico alla Comunità dei sindaci dell’area parco. "Il Piano è stato approvato dalla giunta regionale – commenta soddisfatto Putamorsi – e con questa delibera quella che era una proposta ora diventa un atto di governo. Dai discorsi si passa ai fatti che hanno conseguenze giuridiche. Ringrazio il presidente Eugenio Giani e l’assessore Monia Monni. Certo, ci saranno sicuramente degli aspetti che saranno osservati in aula del consiglio regionale ma credo che ragionevolmente l’impianto resti quello che è. Sono soddisfatto di aver portato a termine quello per cui la politica mi ha dato l’incarico in 5 anni di amministrazione. C’è voluto tanto tempo per arrivare finalmente a dare un minimo di governo a un territorio che non lo aveva, alle Apuane, un piano che finalmente e per la prima volta disciplina le aree estrattive nelle aree contigue di Parco". Sono stati apportati importanti cambiamenti nella fase di confronto con la giunta regionale? "Poche osservazioni, come l’eliminazione dell’area di cava di Piazza D’Armi nel Comune di Vagli. La burocrazia regionale ha passato al setaccio il Piano attraverso tutti i settori verificandone i profili di legittimità e non è poca cosa considerando le normative che si sovrappongono. Ora resta l’esame politico". La preoccupa? "No, per la prima volta abbiamo messo sulla bilancia gli interessi, ambientale ed economico. Prima questa bilancia non c’era ed è un cambiamento epocale. Meglio o peggio? Non so ma certo abbiamo fatto un enorme passo in avanti che significa civiltà. Sotto il profilo politico, inoltre, non posso non notare che anche i Comuni stanno capendo l’importanza di trovarsi nell’area Parco e c’è chi ha chiesto di aderire". Un Parco che cresce? "L’area tutelata cresce di circa il 10%, si amplia soprattutto in quei territori che prima erano bloccati da interessi legittimi in particolare venatorio: aree di prestigio per la tutela della biodiversità, come la Buca di Tenerano, a Fivizzano, uno scrigno archeologico che non era tutelato e che oggi entra nell’area Parco con la possibilità di veder finanziate opere e progetti specifici". Nella fase di scrittura e approvazione da parte del Parco si diceva che era un piano che andava a ridurre le aree contigue di cava e i bacini a disposizione delle attività estrattive. Un tema dibattuto e contestato dagli ambientalisti. La vede ancora così? "Innanzitutto è la prima volta che un piano va a regolare le aree contigue di cava in area Parco, che prima erano segnate solo perché storicamente presenti. Abbiamo valutato cava per cava l’impatto, la sostenibilità ambientale, e nei territori troppo fragili ne abbiamo deciso la dismissione. Penso alla Buca di Equi in Lunigiana sotto il Pizzo d’Uccello, alla Focolaccia sui versanti di Massa e di Minucciano, la cava Buca Henraux in Alta Versilia perché intercetta un sacco di cavità carsiche con un enorme pericolo di infiltrazione di marmettola nelle falde acquifere. Stessa cosa per il bacino di Colubraia (dove si trovano due cave: Colubraia e Colubraia Formignacola). Su Massa in maniera pressoché totale la Valsora (nella foto a destra). In tutto – conclude Putamorsi – è previsto un arretramento del 55% delle aree contigue di cava".

Francesco Scolaro