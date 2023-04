Il piano bis di Persiani "Al Palma il nuovo museo E Villa Cuturi ospiterà l’assessore al turismo"

di Andrea Luparia

Tranquillo e in buona forma fisica. E’ apparso così, Francesco Persiani, ieri mattina ai sostenitori che erano a due passi da piazza Betti. Voleva parlare del programma e l’ha fatto, rispondendo anche alle domande del pubblico presente in sala congressi. Alla sinistra ha riservato solo una battuta: "Hanno parlato di candidati e molto poco di programmi". Poi ha mostrato il depliant dove sintetizza cosa farà se rieletto. Aggiungendo a voce alcune novità. "Villa Cuturi ospiterà l’assessorato al turismo, dall’assessore ai dirigenti. Potrebbe ospitare anche il vicesindaco. E sarà risistemata all’interno e all’esterno". Sempre sul turismo, quando un membro del comitato di Turano ha chiesto notizie dei lavori necessari in Via delle Ferriere per togliere i cancelli che bloccano il transito, prima ha ringraziato i volontari che hanno pulito il sentiero, poi ha ricordato che fino al 2018 persino la Via Francigena non era segnata nei percorsi. E ha detto che intende investire sia su queste vie sia su Via Vandelli. Alla domanda del cronista sugli interventi per evitare frane e allagamenti e sulla necessità di eliminare le case costruite sul letto di questo o quel fiume, Persiani ha risposto che il piano urbanistico prevede premi se si eliminano case in zone a rischio per costruire nuovi vani in aree sicure. E ha aggiunto: "Ridurre il rischio idrogeologico non è una scelta politica. E’ dovere di ogni sindaco. Dopo Ischia la Regione sta monitorando i comuni a rischio chiedendo di trasmettere i dati sensibili. L’abbiamo fatto: serve per avere i fondi che lo Stato trasmetterà alla Regione".

A un sostenitore che lo invitava ad avere con la Regione un rapporto più conflittuale, Persiani ha replicato che per farsi valere "bisogna avere una progettazione sicura. Non bisogna andare a Firenze o Roma con la valigetta o un foglietto in tasca. Bisogna avere rispetto degli interlocutori ma senza piegare la testa. Abbiamo perso la Camera di Commercio e la sanità ma dobbiamo farci valere comunque. Come abbiamo fatto col Parco delle Apuane imponendo alla Regione di adeguarsi. Poi è che se abbiamo ministri di un governo che ci rappresenta è meglio. In Regione Toscana vedo che i comuni più vicini alla giunta hanno un trattamento diverso e non è giusto". Sulle scuole ha annunciato un taglio del 50% della “spesa mensa“ sostenuta dai genitori degli alunni della materna e il raddoppio dei contributi a favore dei ragazzi della scuola dell’obbligo. Poi ha raccontato l’intesa raggiunta col “Palma“ per realizzare “Il Museo dell’arte e del Marmo“. "Nei loro scantinati ci sono opere di pregio - ha detto – Come amministrazione abbiamo visto i locali accanto. Li useremo per allargare il Museo o li demoliremo per farci l’ingresso".

Una curiosità. Alla domanda del cronista se, come la Schlein, ha chi lo aiuta a vestirsi, Persiani ha subito detto: "Mia moglie!".