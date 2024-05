Il piacere delle tradizioni. Oltre 4mila visitatori alla rassegna ’Tour Day’

La nuova arca del gusto naviga a Pontremoli dove la 13esima edizione del Tour Day ha levato l’ancora ieri con oltre 4mila prenotazioni per l’intero weekend. Numeri da far girare la testa non solo per la strepitosa classifica, ma anche pensando alle numerose soste nei locali e alla resistenza dei buongustai che intendono percorrere la mappa sino all’ultimo traguardo. In questa edizione le tappe sono 23 quasi tutte nel centro storico di Pontremoli o nelle immediate vicinanze, da raggiungere rigorosamente a piedi.

"Ci piace dire che il Tour Day è anarchico - dicono gli organizzatori - poiché ad ogni partecipante viene consegnato un dettagliato libretto, in italiano, inglese e dialetto, con la presentazione di tutte le tappe, i piatti e le bevande da degustare, la loro ubicazione. Ognuno può decidere però in libertà, il percorso da seguire, il numero di tappe da fare, il tempo da impiegare per ogni tappa. Nulla vieta di fermarsi più a lungo in una delle tappe e aggiungere al piatto del Tour Day qualche altra bontà". Al Bar Luciano, regno del Bianco Oro, misterioso drink dal bouquet fruttato, sono intenti plotoni di giovani che non mancano mai al Tour Day.

"Iniziamo con l’aperitivo il giro tra i locali, poi andremo ad assaggiare la zuppa di Bussè, i testaroli da Pelliccia, la torta d’erbi dalla Norina e infine il gelato al Letterario. Così si compone il menù di un pasto. Poi nel pomeriggio passeremo alle altre tappe", spiega Davide Bucchi di Bergamo. Dietro il bancone il titolare Roberto Bazzigalupi, aiutato da uno stuolo di bariste , aggiunge l’additivo segreto al cocktail.

"Lo ha inventato mio padre e mi sono impegnato a non rivelarlo", dice il barista. Alla storica Salumeria Angella c’è un via vai di buongustai in attesa dei panini. Dietro il banco la titolare Tiziana Bertocchi elenca gli affettati: coppa, mortadella nostrale, testa in cassetta e filetto. "Sono prodotti di qualità nella tradizione della bottega - precisa - che da tanti anni serve i pontremolesi e non solo. C’è stata gente che ha mangiato golosamente e poi ha annunciato una prossima visita".

Dalla Trattoria Norina Luigi Righetti di Brescia si gusta una bella fetta di torta d’erbi. "Della cucina pontremolese amo soprattutto i testaroli e le torte d’erbi - avverte -, ma anche i ripieni e i tortelli". In cucina lo chef Matteo Bongi sta armeggiando tra plotoni di torte, ma con l’impasto ’al crudo’, una modalità tipica e originale della cultura gastronomica locale perché in Lunigiana c’è chi le trita, le sala, le strizza e chi le scotta, chi le taglia e lava con acqua tiepida e chi addirittura le fa soffriggere in padella.

Poi attenzione c’è differenza tra torta ’d’erbi’ e ’d’erbe’. La prima è preparata solo con le bietole, l’altra con erbe spontanee, tra cui le cime d’ortica che offrono una varietà di sapori e di gusto. Ma le goloserie sono tante. I locali partecipanti al Tour sono Antica Pasticceria degli Svizzeri, Bar Luciano, Birreria del Moro,Trattoria Norina,Pasticceria Duomo, Antica Trattoria Pelliccia, Caveau del Teatro,Caffè Letterario, Sapori di mare, Salumeria Angella, Pizzeria Pecci,Osteria Oca Bianca,La Caverna dei Nani Birrai, Osteria San Francesco e il Lupo, Gelateria Alvaro-Bar Moderno, Forno Tarantola, Osteria da Bussè 1930, La Cortina di Cacciaguerra, Gelateria Delizia, Pasta fresca da Cristina, Caffè Bellotti, Pasta fresca da Agnese, Pizzeria Menhir.

Le golosità sono legate alla tradizione: il panino con bollito o l’antica zuppa, gli amor (il dolce pontremolese più famoso), la birra artigianale, la farinata, i testaroli, le torte d’erbi, di riso e di patate. Poi i ’padleti’ (frittelle di farina di castagna) e l’’erbadela’ (torta salata di cipollotti), gli affettati nostrali, il ’ramaino’, aperitivi come il Bianco Oro e lo Stordente, tanto buoni quanto segreti nella loro ricetta. In un giro (tour) di giornata (day) si può fare il pieno di bontà.

Le iscrizioni sono sempre aperte sul sito tourday.it o anche allo stand di piazza della Repubblica. Ma non è solo questione di assaggi, il Tour Day è anche una scoperta di osti, cuochi, pasticcieri, baristi, salumai che sono i custodi delle eccellenze pontremolesi. Non solo escursione libera del gusto nella tradizione pontremolese, ma anche tanti clic da trasferire sui social per raccontare le avventure del palat e immortalare il ’carpe diem’ della passeggiata nel cui paniere splendono le chicche più gettonate tra le specialità cittadine che ogni locale offre in esclusiva sino a questa sera.

Natalino Benacci