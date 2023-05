Il pericolo nel distretto Un cantiere al posto del poliambulatorio Disagi a Marina

Ieri pomeriggio la commissione comunale Sanità ha visitato l’ospedale delle Apuane per vedere da vicino come sono organizzati i principali reparti. La delegazione guidata dal presidente della commissione, il dottor Guido Bianchini, ha espresso l’unanime apprezzamento sia per come sono organizzati i reparti sia per come vengono gestiti, nonostante la carenza in organico di medici e infermieri che rendono problematica la vita in ospedale.

Nello specifico è stato affrontato il problema del pronto soccorso, che soffre della mancanza di spazi sottovalutati dal progetto iniziale. Una carenza che presto sarà colmata grazie all’aumento della metratura di almeno 190 metri quadrati. "I consiglieri di maggioranza e di opposizione hanno manifestato soddisfazione nel vedere da vicino come si opera in questa struttura – ha detto Bianchini –. Ci siamo ripromessi di fare un ulteriore sopralluogo per vedere come funzionano le sale operatorie e gli spazi che non abbiamo visitato".

Il consigliere di Fratelli d’Italia Massimiliano Manuel ha apprezzato la gestione dell’ospedale delle Apuane, ma a margine della visita ha parlato della situazione in cui versa il distretto sanitario di Marina di Carrara, da mesi interessato da un cantiere e ponteggi puntellatori. Una situazione che mesi fa aveva già denunciato, ma senza risposta, l’ex consigliere comunale Cosimo Maria Ferri in una diretta social, dove aveva espresso le solite perplessità di Manuel circa la convivenza tra un distretto sanitario e un cantiere aperto che crea disagie pericoli per le persone.

"La sanità è tutta importante – ha detto Manuel – non solo quella del Noa, che abbiamo visto essere organizzato molto bene nonostante manchino medici e infermieri. Il presidio Asl di Marina di Carrara è un cantiere aperto con gli utenti che vanno e vengono. Non sono un esperto e non so se sia pericoloso o meno per tutti quei cittadini che ogni giorno frequentano la struttura. Però ritengo che sia utile che qualcuno garantisca la sicurezza, e che dicano quando termineranno i lavori. Sono andato sul posto e alla domanda se l’ascensore che conduce al piano superiore funziona, mi è stato risposto dal personale che a volte si blocca. Insomma non si agevola l’accesso a chi non ha la possibilità di avere mobilità autosufficiente. E poi una delle due entrate è chiusa, e in quella principale è esposto l’obbligo di tenere chiusa la porta". Tutta una serie di problematiche che per Manuel "non possono essere trascurate e meritano una risposta".

Alessandra Poggi