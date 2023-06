Il pellegrinaggio per salvare l’oratorio

Sono tornati i due fivizzanesi andati in pellegrinaggio nel percorso di Santiago De Compostela per salvare l’oratorio della Madonna del Popolo di Cortila. Quest’ultimo è un bell’esempio di architettura rurale nella Valle del Lucido. Un edificio del Settecento, dichiarato d’interesse culturale. Per il degrado dei materiali e il sisma del 2013 ora è in condizioni precarie. Per salvarlo, Fabio Fabiani e Luigi Terenzoni (nella foto) hanno fatto un pellegrinaggio nel tratto francese del “Cammino“, da Bruxelles a Parigi. I due hanno lanciato la raccolta fondi per restaurare l’edificio, in contatto sui social con amici e “fans“.

"Siamo tornati dopo 11 giorni di cammino - racconta Fabio Fabiani - ma diversamente da me che ogni giorno devo andare in fabbrica, Luigi, che è pensionato, ha pensato di rimettersi in marcia lungo l’Appennino. L’esperienza? Molto positiva, sebbene la pioggia ci abbia tormentato con scrosci e freddo intenso. In media percorrevamo 25Km al giorno; il tragitto più lungo ne ha comportati 32. Abbiamo attraversato piccoli paesi dove non era facile trovare una locanda o un negozio ma abbiano trovato sempre persone gentili. Il massimo dell’accoglienza ci è stato tributato a Cateau Cambresis nell’Alta Francia: quando eravamo in Municipio per chiedere di timbrare il libretto del Pellegrinaggio, l’impiegata ha chiamato il sindaco. Ci hanno trattato come ambasciatori, persone di rango, offrendoci da mangiare. Una bella esperienza associata a una nobile causa - conclude Fabiani - . Abbiamo raccolto una cifra che ci fa intravedere buone prospettive per la ristrutturazione dell’Oratorio.A Parigi siamo andati al Santuario della Madonna Miracolosa sperando che aiuti anche noi per il restauro dell’oratorio dedicato alla Vergine Celeste".

Roberto Oligeri