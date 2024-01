Il Pd tra Bianchi e Moriconi. Primarie a Fosdinovo per scegliere il candidato

L’assemblea del Partito Democratico alla fine ha deciso di... non decidere. Saranno gli iscritti e i possibili votanti di Fosdinovo a farlo, ovvero a scegliere tra la sindaca uscente Camilla Bianchi e il suo vice Antonio Moriconi come prossimo candidato. Lei è al terzo mandato ed ha già dichiarato con forza di essersi già piazzata sulla pista di lancio. Lui sarebbe al primo, e si sarebbe messo a disposizione quando dallo stesso Pd gli è arrivata la proposta di lanciarsi nella competizione elettorale. Una sorta di primarie dunque servirà al Pd di Fosdinovo per scegliere ci sostenere alle elezioni di giugno. E per decidere di andare a consultazioni aperte, in modo da lasciare la palla ai fosdinovesi tutti, ci sono volute tre assemblee comunali. L’ultima martedì, nella sede del Partito Democratico in via Melara. Avrebbe potuto scegliere tra Bianchi e Moriconi, ora anche segretario comunale, ma ha invece deciso un percorso “trasparente“: entro domenica a mezzogiorno dovranno essere formalmente confermate le due candidature già anticipate a chiare lettere nelle assembl. E dovranno farlo inviando una semplice mail a Giorgio Simonini, che le verificherà insieme a Cristina Marchini, entrambi in qualità di garanti nominati dalla stessa assemblea. Poi la scelta tra i due candidati, per ora avversari ma non è escluso che tali rimangano, avverrà attraverso consultazioni aperte agli iscritti e agli elettori sabato 10 febbraio dalle 10 alle 17 in due seggi. E i seggi sarà allestito a Fosdinovo capoluogo e l’altro nella popolosa frazione di Caniparola.

La battaglia elettorale dunque almeno per il Pd comincia ben prima della vera campagna elettorale per le comunali. Peraltro non è stato senza fibrillazioni il secondo mandato della sindaca Camilla Bianchi. Un anno fa se n’erano andati sbattendo la porta tre consiglieri di maggioranza: Mario Amilcare Grassi (già assessore), Valerio Zoja (anche presidente dell’assemblea) e Daniele Marchi. Dimissioni che non sembrava avessero turbato più di tanto la sindaca. Già allora contava sull’appoggio dell’assemblea comunale degli iscritti per il probabile terzo mandato. La stessa assemblea da cui ora è uscita invece la proposta di candidatura per il segretario e vice sindaco Antonio Moriconi. E lei aveva rimarcato la scarsa correttezza: avrebbe dovuto aspettare l’esito del congresso provinciale.