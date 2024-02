Il Pd incorona Elisabetta Sordi: "Ora ricompattiamo il partito"

di Alfredo Marchetti

‘L’affaire Bianchi’, la questione Massa, le provinciali alle porte, la Lunigiana al voto. Sarà un battesimo di fuoco quello di Elisabetta Sordi, nuova segretaria provinciale del Partito democratico, quando prenderà in mano i dossier più scottanti del suo gruppo. Con una percentuale bulgara (cosa non scontata), dopo settimane di votazioni, esce dalle urne il profilo che andrà a sostituire l’ex segretario provinciale Enzo Manenti. Sordi entrarà ufficialmente in carica nell’assemblea del 18 a Marina di Massa, dove sono previsti interventi di ospiti illustri.

Il Pd guarda quindi a un nuovo orizzonte. Sicuramente la nuova segretaria dovrà fare i conti con la ’patata bollente’ in Lunigiana, ovvero lo ’strappo’ con la sindaca di Fosdinovo Camilla Bianchi, che ha rifiutato le primarie, decisione che di fatto ha costretto il partito del Nazareno a cancellare la pratica. La prima cittadina non ha intenzione di arretrare e si presenta per il secondo mandato. Lo ferita sarà insanabile? Si vedranno le reazioni in questi giorni. Ci sono poi gli altri comuni della Lunigiana da difendere: Fivizzano con Gianluigi Giannetti al secondo mandato potenziale, Filattiera con Annalisa Folloni, che triplicherebbe il suo operato, Podenzana con Marco Pinelli, Comano con Antonio Maffei e Fosdinovo appunto.

C’è poi Massa, che si sta ancora leccando le ferite dopo la debacle alle ultime amministrative. La giovane, ma già esperta di politica, Claudia Giuliani, sarà l’interlocutrice della vice presidentessa della Provincia per ricostruire il suo partito, profondamente lacerato. L’anno zero all’’ombra di palazzo Ducale è iniziato.

Affronta subito i nodi da sciogliere la nuova segretaria provinciale: "Sono contenta. Si chiudono tutti i congressi di circolo, è stato un momento per ritrovarci. Abbiamo tanto bisogno di unità. Il voto non è mai scontato: la candidatura unica spinge a non andare a votare. Ma il segnale che hanno dato gli elettori è di fiducia verso il nuovo gruppo dirigente". La direzione provinciale verrà eletta domenica prossima dall’assemblea (84 componenti eletti dai circoli e 32 di diritto). Su Bianchi, la nuova segretaria risponde: "Obiettivo principale è mettere il Pd nella condizione migliore possibile, sappiamo che ci sono criticità, ma stiamo iniziando a lavorare". C’è poi Massa: "Compito importante sarà rinsaldare il tessuto interno del partito, superare le divisioni e riportare il partito a lavorare sui temi". A fine marzo ci sarà il rinnovo del consiglio provinciale: "Rispetto alla tornata precedente abbiamo numeri in più grazie all’amministrazione di Carrara: ho buone sensazioni per quello che andremo a custruire".

I dati di queste votazioni suddivisi per città.

Provinciale: (34 circoli) 62 per cento di voti (1110) , Elisabetta Sordi al 97 per cento, bianche al 3 per cento.

Carrara: (7 circoli), affluenza 65 per cento: Sordi 93 per cento, bianche 7, nulle 0. Comunale: Barattini 89 per cento, 10 bianche, 1 nulle. Circoli: Marina di Carrara, Gino Stefanini; Fossola Perticata, Roberto Cecchi; Bonascola, Riccardo Pecchia; Paesi a Monte di Carrara, Mirko Del Vecchio; Nazzano, Giacomo Vatteroni; Carrara centro, Lucio Morotti; Avenza, Federica Paradiso.

Montignoso: (3) affluenza 69 per cento: Sordi 99 per cento, bianche 1, nulle 0. (Non si rinnovano i segretari dei circoli).

Lunigiana: (17) affluenza 61,5 per cento: Sordi al 98 per cento, bianche 1,3, nulle 0,7. Circoli: William Ghelfi; Comano, Anusca Pellegrini; Tresana, Francesco Dicapita.

Massa: (7) affluenza 58 per cento: Sordi 97 per cento, bianche 2, nulle 1. Comunale: Claudia Giuliani 92 per cento, bianche 6, nulle 2. Circoli: Marina di Massa: Gianni Mosti.