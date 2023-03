Il Pd e la candidatura? Arriva Sani "Occasione per tornare al governo"

di Alfredo Marchetti

Non si nasconde dietro a un dito il segretario provinciale Enzo Manenti. Il partito democratico, in attesa per 4 anni e mezzo di guida di centrodestra, ha un’occasione più unica che rara di ritornare al governo della città. Questa sera ci sarà la riunione della segretaria comunale, ’ospite’ speciale il delegato del regionale, Luca Sani. "Abbiamo visto – spiega il segretario provinciale – cosa è successo con il centrodestra al governo della città La loro prima esperienza in 70 anni si è dimostrata fallimentare. Nell’unica occasione che hanno avuto per governare sono arrivati a litigare e a farsi commissariare. Non un bello spettacolo per la città".

La grande crisi di nervi che sta vivendo il centrodestra viene vista con favore dai loro maggiori oppositori. "La crisi che stanno vivendo – prosegue – è uno stimolo fortissimo alla nostra coalizione, non dobbiamo perdere la possibilità in questi giorni di chiudere la partita proponendo un nome di valore per il Partito democratico, poi successivamente presentarci alla coalizione con idee chiare e forti. E dirò di più: io credo che se riusciremo a presentare un nome di spessore, non saranno necessarie nemmeno le primarie. Io auspico che ciò possa accadare così da andare tutti uniti. Se poi non ci sarà questa opportunità, siamo disponibili al dialogo, non abbiamo paura di nulla".

Questa sera la segretaria comunale accoglierà il delegato del neo segretario toscano Luca Fossi, ovvero Sani. "Con lui dialogheremo in queste ore. Sono ottimista che si possa raggiungere una quadra e che nelle prossime ore, magari a metà della prossima settimana, fare un nome condiviso da tutti. Sarà il direttivo di Massa a decidere chi candidare a sindaco". Sulla stessa linea anche il presidente della Provincia e sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti: "Nella riunione di domani (stasera, ndr), faremo tutte le valutazioni del caso e poi definiremo le varie figure che ci sono in campo per trovare una sintesi da presentare alle prossime elezioni di Massa".