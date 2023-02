Il pasticcio degli alloggi di fortuna

Dopo l’arresto del marocchino, si ripropone con forza il tema dell’emarginazione e dei caseggiati abbandonati e sparsi un po’ su tutto il territorio. Alloggi di fortuna che diventano un porto sicuro per soggetti senza fissa dimora, spesso sprovvisti di documenti e coinvolti in attività illecite. Soggetti che proprio come nel caso dell’accoltellamento, litigano furiosamente per decidere chi ha il diritto di dormire in un rudere, in questo caso quello nei pressi del Mulino di Anderlino, e ha visto finire in ospedale uno degli occupanti abusivi. Tutta una serie di situazioni che l’amministrazione non riesce a risolvere perché si tratta di soggetti che vogliono e devono vivere nell’ombra, e soprattutto che non si rivolgono ai servizi sociali per chiedere di essere aiutati. Per tutti gli altri, le soluzioni ci sono, come spiega l’assessore al sociale e vice sindaca Roberta Crudeli: "Per quanto riguarda i senza fissa dimora e per chi si trova in situazioni di estrema povertà – spiega – sono diverse le iniziative messe in campo dal Comune per coloro che si rivolgono ai servizi sociali. Tra queste c’è innanzitutto l’housing first, un progetto che attualmente coinvolge sei persone ospitate in appartamenti gestiti da un’associazione di volontariato. Tutto il percorso in questo caso è seguito dai servizi sociali, ogni persona ha un progetto individuale, e al momento dell’ingresso nell’appartamento deve sottoscrivere un regolamento di comportamento che fissa i suoi diritti e doveri e le buone regole da rispettare. Per implementare l’housing first, tra l’altro, abbiamo già ottenuto un finanziamento per un progetto Pnrr dal ministero e siamo in attesa della sottoscrizione della convenzione. Inoltre abbiamo visto riconosciuto un altro finanziamento con la linea dedicata alle estreme povertà per la creazione di una stazione di posta e di un centro servizi – conclude Roberta Crudeli – volti a dare un aiuto alle persone che non hanno rete familiare o altri strumenti di sostegno. Sono poi previsti aiuti economici e altri progetti finalizzati ad agevolare le persone a trovare una soluzione abitativa".

Alessandra Poggi