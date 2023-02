Il “pasticciaccio” del Salvetti Niente laboratori per gli studenti

Un “pasticcio” quello dell’istituto Salvetti: aule non idonee per i laboratori odontotecnici, lavori inadeguati, comunicazione tra enti pubblici quantomeno inefficace. Il risultato è che da due anni gli studenti del corso odontotecnico non possono fare attività di laboratorio, pratica fondamentale per l’indirizzo tecnico che hanno scelto. Una situazione che sta esasperando loro e le famiglie. Una storia in cui si aggrovigliano le responsabilità di scuola, Comune e Provincia. Erano già scesi in piazza qualche mese fa i ragazzi. Risultati: nessuno. L’intrico parte dalla convenzione tra la Provincia, responsabile delle scuole di superiori, e il Comune di Massa per lo scambio di stabili: l’immobile ‘Ex Alfieri’ dove ha sede il Salvetti è passato al Comune che ha eseguito i lavori nelle aule, la Provincia invece è intervenuta sull’ex caserma dei Carabinieri che ora ospita il Municipio 2 con due piani destinati alla polizia municipale, completati già nel 2020. Infinito, sottolinea la preside dell’istituto Addolorata Langella, lo scambio di comunicazioni con gli enti per ribadire la necessità di avere delle aule ulteriori per permettere ai ragazzi di svolgere l’attività pratica per la quale si erano iscritti, ovvero i laboratori odontotecnici, ma l’intoppo è ancora irrisolto. I lavori pubblici del Comune hanno eseguito...