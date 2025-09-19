Mattia mantiene le promesse
"Il parco delle Apuane nei boschi monumentali". La proposta di Arca

Gli ambientalisti chiedono l’inserimento a tutela del verde

Alpi Apuane:. il rifugio Rossi sulla Pania. E’ una delle aree di boschi monumentali che Arca intenderebbe tutelare con la legge ad hoc

Per approfondire:

Gli ambientalisti di Arca chiedono di usufruire della nuova legge sui boschi monumentali per proteggere il parco delle Apuane dall’azione umana. "Nel Parco delle Apuane questa norma potrebbe rappresentare una svolta nella limitazione dell’impatto distruttivo su ecosistemi unici e irripetibili - scrivono da Arca -. La legge istituisce per la prima volta l’elenco nazionale dei boschi monumentali, gestito dalla direzione generale delle foreste del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. I boschi riconosciuti come monumentali godranno di tutela immediata già dalla presentazione della candidatura.

Attorno a ogni bosco monumentale verrà istituita una zona di protezione con divieti assoluti di scavi, cantieri, tagli e attività estrattive, i cui esatti confini saranno definiti da linee guida ministeriali. Nel parco regionale delle Alpi Apuane ci sono numerosi boschi vetusti come le faggete di Val Serenaia - vanno avanti da Arca -, i castagneti storici di Trassilico e le faggete delle Panie che possiedono i requisiti per essere candidati come monumentali. Finché non verranno formalmente candidati e riconosciuti, non godranno di alcuna protezione. Una volta candidati e riconosciuti, le relative Zpb renderebbero di fatto incompatibili le attività estrattive nelle immediate vicinanze, grazie al parere vincolante del ministero necessario per qualsiasi intervento. È cruciale ricordare che la nuova legge non agisce in automatico: serve l’iniziativa di cittadini, associazioni, enti locali e soggetti competenti per proporre formalmente i boschi da tutelare".

