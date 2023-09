Il parco della Rimembranza intitolato a Géza Kertesz

Il parco della Rimembranza dello Stadio diventa ‘Parco della Rimembranza a Géza Kertész’. Lo ha deciso la giunta comunale, su mozione del consigliere Simone Caffaz, per onorare la memoria dell’ex allenatore della Carrararese calcio, che durante la seconda guerra mondiale fondo un’associazione di resistenza salvando la vita a decine di ebrei e partigiani. "Premesso che nello stradario del Comune è presente il toponimo ‘Parco della Rimembranza’ – si spiega nella determina di giunta dello scorso 29 agosto –, vista la deliberazione del consiglio comunale del 27 gennaio 2023 la nuova denominazione sarà ‘Parco della Rimembranza Géza Kertész". Kertész è stato un allenatore di successo tra gli anni ‘20 e ‘40 e ha allenato la Carrarese tra il 1926 ed il 1928. Nato a Budapest il 21 novembre 1894, dopo la Carrarese la sua carriera decollò vincendo quattro campionati ed arrivando ad allenare in serie A Roma e Lazio. Dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale tornò in Ungheria dove fondò un’organizzazione di resistenza che salvò decine di ebrei e partigiani ungheresi dai campi di sterminio nazisti. Nel dicembre del 1944 fu arrestato per aver nascosto un ebreo in casa e fu fucilato il 6 febbraio 1945 a Budapest qualche giorno prima della liberazione ungherese. La sua attività a favore della popolazione ebraica è stata incessante e meritoria avendo salvato centinaia di persone.

A.P