Stamani alle 12 si terrà la cerimonia per l’intitolazione all’allenatore Géza Kertész del Parco della Rimembranza, l’area verde situata nei pressi dello Stadio dei Marmi. Dopo i saluti istituzionali, sono previsti gli interventi del consigliere comunale Simone Caffaz e della nipote di Géza Kertész, Sandra. Il consiglio comunale ha approvato la mozione del consigliere Simone Caffaz per intitolare il Parco della Rimembranza a Géza Kertész, allenatore innovativo e di successo tra gli anni ’20 e ’40 del secolo scorso. Nato nel 1894 a Budapest, ha giocato nella massima serie e fu anche convocato in nazionale, si trasferì poi in Italia, dove intraprese una lunga carriera da allenatore: tra il 1926 e il 1928 ha allenato la Carrarese e vinse un campionato. Dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale tornò in Ungheria dove fondò un’organizzazione di resistenza che salvò numerosi ebrei e partigiani ungheresi dai campi di sterminio nazisti.