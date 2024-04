"Il Parco degli Ulivi va salvaguardato. No alla proposta choc della nuova questura"

I gruppi consiliari di Partito Democratico, Massa è un’altra cosa e Polo Progressista e di Sinistra saranno presenti domani mattina, dalle ore 9, al parco degli Ulivi. "Un presidio – sostengono – che vuole essere un primo momento di confronto con la cittadinanza e i residenti del quartiere dopo la proposta choc dell’amministrazione comunale sulla realizzazione della nuova questura nel parco più grande del centro città. In un momento in cui la crisi climatica aggredisce sempre di più la nostra quotidianità occorre pensare al futuro salvaguardando le aree verdi e il suolo evitando di togliere spazio pubblico naturale alle persone".

L’iniziativa è fimata da Daniela Bennati (consigliera del Polo Progressista di Sinistra), Ivo Zaccagna (capogruppo di Massa è un’altra cosa) ed Enzo Romolo Ricci (capogruppo del Pd).

"L’idea di cementificare una delle ultime aree verdi del centro città è inaccettabile ma soprattutto è il disperato tentativo del sindaco Persiani di non farsi scippare la nuova questura da Carrara, oggi co-capoluogo – ribadisce il Polo Progressista e di Sinistra –. Chiediamo l’apertura di un dibattito pubblico trasparente sulla nuova questura di Massa, perché non sia soltanto una questione di speculazioni immobiliari e finanziarie ma un’occasione per affrontare i temi della legalità, della sicurezza e della razionalizzazione di tutti i presidi territoriali delle forze dell’ordine nel nostro comune".