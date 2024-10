Il pane speciale ‘De.Co.’ al Forno Malatesta

E’ prodotto speciale, da tutelare, il pane cotto a legna della famiglia Malatesta a Pallerone. E l’amministrazione comunale aullese nei giorni scorsi ha consegnato a Luca Malatesta e Simonetta Calani del Forno Malatesta di Pallerone l’importante riconoscimento della De.Co., marchio di garanzia per promuovere i prodotti esclusivi del comprensorio, nati e confezionati in uno specifico territorio. La giunta aveva approvato anni fa l’istituzione della De.Co, Denominazione comunale di origine e aveva deliberato l’entrata nel registro ufficiale dei due prodotti aullesi per eccellenza: la focaccetta e il fagiolo di Bigliolo, che racchiudono storia e tradizione del territorio, Ora è la volta del pane cotto a legna.

Un’attività storica quella del panificio Malatesta, aperto nel 1911 grazie alla nonna paterna dell’attuale titolare, Luca, a Pallerone in Via Filippo Turati. "Abbiamo il forno a legna da sempre – racconta Luca Malatesta - , produciamo vari tipi di pane e focaccia. Ultimamente abbiamo introdotto una linea di panificazione senza glutine, utilizzando lievito di birra tradizionale e farine della Lunigiana o comunque farine al 100% made in Italy. Quella del panificatore è una vita non semplice, fatta di tante rinunce per poter svolgere al meglio il lavoro, sono molto soddisfatto per questo traguardo professionale che dedico a mia moglie Simonetta, che ogni giorno è al mio fianco".

Il principio della De.Co non è solo quello di dichiarare ufficialmente l’appartenenza di un prodotto al territorio, ma anche quello di farlo conoscere in modo diffuso, affinché si possa sviluppare una nuova attrazione e promozione basata sulle eccellenze gastronomiche. Il sindaco Roberto Valettini ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione per "valorizzare le eccellenze presenti, dare forza maggiore al territorio e ai nostri prodotti a livello regionale e nazionale". Il vice e assessore al turismo Roberto Cipriani ha ribadito che la De.Co "è una conferma di come il nostro comune sia ricco di prodotti unici". "Luca e Simonetta – ha aggiunto la delegata Silvia Amorfini –, hanno creduto nella tradizione di famiglia e sono cresciuti molto. Un ricordo ai genitori di Luca e allo zio Renzo e zia Mariella che prima di loro hanno gestito il forno del paese per molti anni". "La Denominazione consegnata oggi – ha spiegato il delegato al commercio, Andrea Caponi – attesta la passione, l’autenticità e la qualità del prodotto, uno dei simboli della tradizione gastronomica locale e del loro impegno nel preservare le tecniche artigianali".