"Il paese di Fontia nel degrado"

"Fontia, un paese dimenticato dal Comune e dalla Provincia".

Fratelli d’Italia interviene sul dissesto stradale della viabilità per Fontia e per l’abbandono del centro della frazione del Comune di Carrara. In una nota firmata dal consigliere Massimiliano Manuel (nella foto) si sottolinea come "in seguito alle forti piogge siano arrivate diverse segnalazioni corredate da video e foto". Immagini arrivate al consigliere di Fratelli d’Italia Massimiliano Manuel che ha subito voluto segnalare e sollecitare il Comune e la Provincia affinché la viabilità e le strade della frazione siano messe in sicurezza e decoro.

"In questi giorni – scrive Manuel – ci sono stati diversi smottamenti con cadute di tronchi a bordo strada che hanno richiesto anche l’intervento della protezione civile. Inoltre ci sono stati allagamenti nella zona centrale della fontana che hanno paralizzato il paese peraltro ancora in attesa di messa in sicurezza di via San Nicolò che presenta cedimenti da almeno 2 anni".

"Troppo spesso – insiste Manuel – le frazioni montane vengono dimenticate e questo è inammissibile, basta lasciare i cittadini in pericolo per gli smottamenti e l’incuria di interventi che da anni vengono sempre rimandati. Oltretutto il paese – conclude il consigliere di Fratelli d’Italia – è meta di molti turisti che vanno a godersi il panorama ed i percorsi della linea gotica rendendo la strada provinciale molto frequentata".