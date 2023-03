Il ’nuovo’ superbonus non piace "A rischio molte piccole imprese"

I sindacati sono preoccupati per gli effetti che avranno le misure del Governo sul superbonus, in particolare il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 febbraio sulla cessione dei crediti che "interrompe improvvisamente ed inaspettatamente la cessione dei crediti e lo sconto in fattura e non risolve il problema dei crediti incagliati legati ai bonus edilizi. Secondo le stime del Governo, si tratta di 19 miliardi di euro, già maturati, che se non pagati mettono a rischio 90.000 cantieri di ristrutturazione delle case delle famiglie italiane in corso in tutta Italia. La sottovalutazione di questo problema rischia di condannare il nostro Paese a una brusca frenata e a un pericoloso crollo di fiducia. Una vera e propria bomba ad orologeria che rischia di creare danni enormi per lavoratori, famiglie e imprese".

Lo sostengono i segretari di Feneal Uil Toscana, Daniele Battistini, Lorenzo Sichei della Filca Cisl Massa Carrara e Lucca, e Francesco Ventimiglia della Fillea Cgil Massa Carrara in una lettera inviata ai rappresentanti dei Comuni di Massa e di Carrara e al presidente della Provincia, chiedendo un incontro sul tema per cercare di mettere in chiaro effetti e soluzioni.

"Un incontro – scrivono - per una valutazione congiunta degli effetti che il Decreto Legge nella sua attuale articolazione, potrebbe avere sul nostro territorio qualora non venissero tempestivamente prese dal Governo le necessarie misure di sblocco dei crediti incagliati e di programmazione del sostegno alla riqualificazione energetica e sismica del patrimonio immobiliare italiano per i prossimi anni. Vorremmo infatti condividere che il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi internazionali ed europei sull’efficientamento energetico e sulla sostenibilità ambientale impongono stabili strumenti di sostegno pubblico di medio e lungo termine per intervenire sul nostro patrimonio edilizio, tra i più vetusti ed energivori del continente, esposto ad elevatissimi rischi sismici ed idrogeologici. Per gli immobili energivori di famiglie a basso reddito risulteranno indispensabili strumenti quali la cessione del credito e lo sconto in fattura".

Insomma, c’è da sbloccare la situazione sul superbonus per capire come e in che misura portare avanti una misura i cui "effetti positivi sull’ambiente, sul consumo energetico e sulle finanze pubbliche sono stati tali da ridurre in modo drastico, se non da annullare, l’onere reale che graverebbe sul debito pubblico italiano, che tanto preoccupa le nostre autorità nazionali e che tanto sconcerto sta creando nell’opinione pubblica italiana".