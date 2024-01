Il nuovo romanzo di Lisa Ginzburg

Sabato alle 17 appuntamento a Carrara nella sala Gestri della Biblioteca Comunale, dove si terrà il quinto incontro della rassegna letteraria intitolata “Il Pensier Lib(e)ro” organizzata dall’associazione Qulture con il contributo del Comune di Carrara e in collaborazione con Mondadori Bookstore.

Sarà ospite Lisa Ginzburg col suo romanzo Una piuma nascosta (Rizzoli, 224 pp.) e si parlerà di Rosa, la protagonista preadolescente del romanzo figlia di una coppia di Terni, gli Ossoni, che si è trasferita in Toscana per lavorare in una villa al servizio della famiglia Manera.

La scrittrice Lisa Ginzburg ha scritto un grande romanzo incentrato sul riconoscimento reciproco, sulle difficoltà di collocarsi all’interno della propria famiglia, sul bisogno di dare un senso alla vita, sull’amore per l’altro inteso nel suo senso più largo e profondo.