Il nuovo Masero prende forma. In corso la riqualificazione

In corso i lavori agli argini per la riqualificazione urbana del Masero. A breve saranno rimossi anche i tralicci e sistemate le piazze. L’amministrazione di Licciana per la zona, grazie a un bando regionale, ha previsto un investimento di 360mila euro al quale sono state aggiunte altre risorse in cofinanziamento dalle casse comunali per circa 95mila euro. E quest’anno la decisione di investire ulteriori fondi sulla riqualificazione dell’area considerata fondamentale per il commercio del territorio. L’intervento prevede la realizzazione dei nuovi argini sul torrente Civiglia che è già in corso, ma anche dalla messa a punto di nuove piazze tra i palazzi che proseguiranno con un camminamento pedonale fino al ponte che conduce alla piazza sottostante il castello Malaspina, che verrà anch’essa riqualificata.

Un’altra importante operazione, voluta dall’amministrazione guidata dal sindaco Martelloni, è l’eliminazione di un traliccio in ferro datato all’interno dell’area commerciale che crea problemi di decoro: verrà sostituito con un palo meno impattante. La rigenerazione urbana prevede infatti di potenziare le opere di urbanizzazione primarie e del verde urbano per dare qualità e vivibilità alle aree urbane più marginali; migliorare decoro urbano e ambientale, riqualificare le connessioni con gli spazi e i servizi pubblici.