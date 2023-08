Il nuovo libro di Valentina Zinzula

E’ stato presentato alla Biblioteca civica “Cimati“ di Pontremoli il libro di Valentina Zinzula “L’officina delle nuove opportunità“ con illustrazioni di Andrea Alemanno. E’ una storia sull’amicizia e l’opportunità di aggiustare ciò che sembra rotto per sempre. L’autrice ha parlato della sua ultima fatica letteraria nell’ambito dell’evento “Borgo da sfogliare“ organizzato dal Comune alla vigilia del premio Bancarellino. La storia racconta le vicende di Ettore, un bambino che riceve dallo zio Remo, inventore geniale, un regalo esclusivo. Un libro che è piaciuto e che nell’occasione è stato presentato dalla giornalista Manuela Ribolla. La pubblicazione è stata realizzata in collaborazione con ll’Associazione Etik-a. Il sodalizio è nato dall’idea che ogni giorno è un’occasione per conoscere.