’Il Novecento in bicicletta’: elogio della commissione di Mattei

La commissione Cultura, presieduta da Maria Mattei, in visita in piazza Alberica alla mostra sul Novecento in bicicletta ‘La bottega su due ruote’. La commissione è stata accolta dallo staff di Danae Project e da Chiara Franchi, per una mostra voluta dalla Fum e pensata nella cornice del seicentesco palazzo Orsolini, sede della galleria Mantica Project, con l’obiettivo di fare di quella parte di Carrara un ‘hub’ culturale per iniziative e idee. "La mostra propone una lettura storica di oggetti che diventano importanti fonti di approfondimento – spiega Mattei – e potente strumento didattico. Biciclette che diventano documenti d’archivio in grado di avvicinare alla comprensione del passato, partendo dai bambini. La connessione di questa mostra con il cinema è importante". Apprezzato anche il curato allestimento. Un lavoro fatto da Danae Project per coccolare i visitatori, a partire dal pannello di apertura della mostra, sostenuto da uno scarto di marmo; per arrivare alle foto cartolina dei film famosi e alla borsa dell’evento con il pensiero di Einstein ‘la vita è come andare in bicicletta, per restare in equilibrio devi muoverti’. La location è completata dalle luci, con didascalie proiettate sulle pareti sottoposte a un accurato restauro conservativo, che insieme alla ricostruzione perfetta di ogni bicicletta-bottega, con tutti gli attrezzi del mestiere, rende piacevole e facile la lettura dell’intero percorso.