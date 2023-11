Il notaio Consoli spiega le regole del testamento

Non è semplice scrivere un testamento in modo corretto. Negli ultimi anni le cause tra parenti sono aumentate proprio a causa di errori trovati nelle ultime volontà. Per fare chiarezza ll Lions club Pontremoli Lunigiana ha organizzato il convegno ‘Fare testamento’, venerdì alle 15 in sala consiliare ad Aulla. Dopo i saluti del sindaco Roberto Valettini, si entrerà nel vivo con l’intervento del notaio Lucio Consoli (nella foto) che spiegherà come fare testamento e le regole per un sicuro trasferimento dei beni. "È fondamentale per chiunque intenda devolvere i propri beni - spiega - disporre del proprio patrimonio secondo la legge. Il testamento olografo è redatto dal testatore, per essere valido dev’essere datato, sottoscritto e soprattutto il contenuto dev’essere scritto a mano dal testatore. Non si possono usare strumenti di scrittura meccanici o elettronici né può scrverlo un terzo". A seguire gli interventi del magistrato Paolo Punzone, che evidenzierà i casi giurisprudenziali di contenzioso giudiziario, di Fabio Necchi, presidente Acli della nostra provincia, con un intervento sugli aspetti burocratici, fiscali e tributari e infine Tiziana Marrazzo, presidentessa del Collegio dei geometri di Massa-Carrara sul tema della gestione degli immobili lasciati in eredità. La nuova annata lionistica si è aperta con l’ingresso di un nuovo socio, Clara Cavellini, vice sindaco di Pontremoli. "Abbiamo confermato i soliti servizi - ha detto il presidente, Alessandro Lucii - come Pane quotidiano, la distribuzione di generi alimentari alle famiglie in difficoltà, il Progetto Martina dedicato alla prevenzione delle malattie tra i giovani, il Salotto d’Europa in estate e i Lions in piazza. In programma una serie di incontri di approfondimento sui social e i rischi connessi con gli studenti di Fivizzano e poi un concorso sul tema ‘Salviamo le api’ dedicato alle scuole superiori. Sempre in ambito scolastico lo ‘zaino sospeso’".

Monica Leoncini