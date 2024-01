"Il nostro porto apprezzato anche a Roma". Sommariva con la commissione per la Vas

Proseguono gli incontri e, step dopo step, si procede spediti nell’iter per il nuovo piano regolatore portuale. Ieri il presidente delll’Autorità portuale Mario Sommariva si è incontrato on line con la commissione ministeriale della Valutazione ambientale strategica. Una seduta da remoto con il gruppo di lavoro di Roma che, pur non entrando nel merito delle osservazioni, ha formalmente dato indicazioni su come dovranno essere formulate le controdeduzioni alle osservazioni presentate lo scorso mese.

Nel mese di febbraio la stessa commissione terrà un sopralluogo nel nostro porto per verificare i dettagli di un progetto che prevede una sostanziale razionalizzazione degli spazi e l’ampliamento delle banchine all’interno della foce del Carrione, per consentire operazioni commerciali consone a un porto che vuole affacciarsi nel futuro.

"E’ stato un incontro costruttivo – spiega Sommariva – e incoraggiante. I tecnici ci hanno dato preziose indicazioni formali su come avviare l’iter procedurale e le modalità di riposta sulle controdeduzioni alle osservazioni presentate per la Vas".

Le verifiche con gli organi romani sono quantomai importanti dal momento che quello di Marina di Carrara sarà il secondo porto, dopo Brindisi, a presentare il piano regolatore in base alle nuove e più veloci procedure. "Si tratta di un procedimento del tutto nuovo – prosegue Sommariva – per cui è bene seguire ogni passo di avanzamento secondo il nuovo protocollo. Sono fiducioso perché vedo che le varie commissioni hanno capito e condiviso il nostro metodo di lavoro. Per questo progetto abbiamo lavorato seriamente e con professionalità avvalendoci dei migliori studi e questo è stato notato e apprezzato. Pertanto abbiamo superato importanti esami come quello del Comune, della Regione e del ministero alle Infrastrutture. Adesso c’è il passaggio importante della Vas e una volta avviato il progetto esecutivo saremo sottoposti alla Via, la valutazione di impatto ambientale che entrerà nel merito di quanto verrà realizzato. A metà febbraio contiamo di presentare al ministero le controdeduzioni alle osservazioni per ricevere il nulla osta della Vas. Sarà tutto pubblicato sul sito on line.

Poi dovremo ricevere il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici. Sono fiducioso e soddisfatto per come abbiamo proseguito nell’iter con un lavoro serio e responsabile, fatto di una grande mole di studi e relazioni tecniche a supporto di ogni operazione e di ogni intervento. L’intento – prosegue Sommariva – è costruire un’opera che vada a beneficio di tutti. Voglio ricordare che il porto crea un miliardo di euro di indotto: questo è il contributo che lo scalo dà all’economia locale. Intorno al porto di Marina – conclude il presidente – lavorano 7mila persone fra diretti e indotto e di sicuro abbiamo a cuore il bene del territorio senza danneggiare nessuno".