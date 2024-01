"Il nostro lavoro ha portato alle condanne di boss e imprenditori"

"I dati scaturiti dall’indagine di Massa Carrara – afferma Augusto Lama – sono risultati perfettamente confermati e riscontrati dai successivi procedimenti aperti dall’autorità giudiziaria inquirente di Palermo a seguito degli apporti dei collaboratori di giustizia e soprattutto dalle sentenze conclusive delle stesse". Sentenze, lo ricordiamo, che condannarono Filippo Salamone, al vertice di Cosa Nostra in diretto collegamento con Riina, Giovanni e Bernardo Brusca e Angelo Siino, nonchè Giovanni Bini e Lorenzo Panzavolta, vertice della società Calcestruzzi Ravenna spa del gruppo Ferruzzi di Gardini, proprio per la connessione tra mafia e imprese dove si fa menzione anche delle società Imeg e Sam. La mafia, quindi, entrò nel mondo delle cave apuane, ma proprio grazie all’indagine di Lama e della Guardia di Finanza (e in particolare il maresciallo Piero Franco Angeloni) fu subito bloccata. La Calcesstruzzi, infatti, mollò subito (nel ’92-’93) le imprese apuane.

Ma Lama ci tiene anche a precisare anche un altro aspetto. "A proposito della mia astensione dall’inchiesta – afferma –, formalizzata il 15 febbraio 1992, preciso che fu dovuta alla notizia di un esposto presentato nei miei confronti presso il ministro della Giustizia Claudio Martelli e presso la Procura generale della Corte d’Appello di Genova dall’avvocato Striano, che difendeva la Calcestruzzi Ravenna, in seguito anche a una intervista da me rilasciata. Ritenendo imminente, nei miei confronti, l’avvio di un ispezione amministrativa ministeriale e poi di un’azione disciplinare, che infatti avvennero di lì a poco, ritenni opportuno astenermi dalla trattazione del procedimento, sia per potermi difendere meglio e sia per non ostacolare il prosieguo delle indagini. Peraltro l’ispezione ministeriale, volta ad accertare la genuinità delle indagini, si risolse subito in un nulla di fatto e dal procedimento disciplinare venni scagionato nel novembre ’93: non avevo divulgato alcun elemento riservato delle indagini in corso. Vorrei anche puntualizzare che non ho mai detto che il ministro Martelli volle chiudermi la bocca o colpirmi per l’indagine che stavo svolgendo. Questa è un’affermazione contenuta nelle dichiarazioni rese dall’avvocato Trizzino".

Luca Cecconi