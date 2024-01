Il nostro lato oscuro tra grazia e ironia ne “La Signora del martedì”

Giuliana De Sio e Alessandro Haber protagonisti stasera e domani sul palco del Teatro degli Animosi ne “La signora del martedì”. Appuntamento dunque oggi e domani alle 21 con lo spettacolo diretto da Pierpaolo Sepe. Una produzione ‘Gli Ipocriti’ di Melina Balsamo/Teatro della Toscana-Teatro Nazionale, che porterà sul palco, insieme a Giuliana De Sio e Alessandro Haber, anche Paolo Sassanelli, Riccardo Festa, Samuele Fragiacomo. Uno spettacolo intriso di sensualità, ma anche di dolcezza e di grazia, arricchito da un’ironia elegante e tagliente. Uno stato di tensione, di trepidazione, attraversa lo spettacolo dall’inizio alla fine, e ci accompagna all’imprevedibile conclusione, lasciando senza fiato gli spettatori. Massimo Carlotto descrive in modo eccezionale i meccanismi attraverso cui una società civile si trasforma in un’arena, dove il pubblico reclama lo spettacolo del “diverso” colpevole e del sangue che scorre. Carlotto qui è andato oltre il noir, non c’è più solo il lato oscuro e criminale della società: tutti siamo essere interpellati.

La biglietteria è aperta oggi e domani ore 10/12.30-18/21. Info: Ufficio Cultura 0585/641419; Teatro Animosi 0585/641317.