"Il nome condiviso dalle primarie di coalizione"

"Il candidato? Si scelga con le primarie di coalizione". A dirlo sono Severino Meloni, Domenico Ceccotti, Giuseppe Ianni, Aladino Landi, Elio Moretti, Nino Ianni, Patrizia Fazzi e Dario Mosti che fanno parte di una corrente interna del Partito democratico. "Scegliere il candidato a sindaco del centro sinistra attraverso le primarie di coalizione non solo è positivo, ma va assunto come elemento irrinunciabile se veramente si vuole ricreare un clima collaborativo con la complessa comunità di centro sinistra costituita dai partiti, dalle associazioni, dai movimenti, dalle parti sociali e a tutti i cittadini che sentono il bisogno d’impegnarsi per dare a Massa un alternativa all’attuale amministrazione. L’appello di Fabio Evangelisti va accolto con favore perché funzionale allo slancio unitario, necessario per costruire una coalizione ampia e soprattutto strutturare un luogo dove aprire il confronto e dare contributi per un programma condiviso e partecipato, costruito con chi vive concretamente i problemi di tutti i giorni, nel lavoro, nella scuola, nella sanità, nel tempo libero. Invitiamo i partiti, le associazioni e i cittadini che si riconoscono nel centro sinistra a sostenere il percorso delle primarie aperte. Ci auguriamo che, di fronte alla gravità della crisi, si faccia presto; che prevalga in ciascuna componente il senso di responsabilità e che si sappiano superare i precari equilibri delle alleanze".