"Il Natale è sotto casa". Appello di Confesercenti

"Il Natale è sotto casa" è lo slogan che Confesercenti lancia per invitare agli acquisti nei negozi tradizionali. Una campagna promossa dai presidenti di Massa Daniele Lorieri, di Carrara Alida Vatteroni, di Lucca Francesco Domenici e della Versilia Francesco Giannerini. "Frequentare il negozio, il laboratorio artigiano o il ristorante locale, da sempre simboli di tradizione, qualità e affidabilità – spiegano i presidenti locali di Confesercenti Toscana –. Anche quest’anno è il nostro invito perché si privilegi il territorio per gli acquisti natalizi e per le occasioni di festa. Questo garantisce una gratificante esperienza di acquisto e sostiene l’economia e l’occupazione locale senza dimenticare la bellezza del rapporto umano cliente-negoziante che nessun sito web potrà mai dare. Dopo il Black Friday, che ha purtroppo visto consolidare il ruolo delle piattaforme online, speriamo che il Natale rappresenti un momento di respiro economico per le nostre migliaia di piccole attività, dove si possono trovare professionalità, qualità e, spesso, l’emozione della riscoperta di doni o sapori legati alla tradizione. Il valore di queste botteghe e ritrovi conviviali, vere luci pulsanti delle nostre città, non deve spegnersi e proprio le festività natalizie ce lo ricordano ogni anno: il Natale senza di loro non sarebbe davvero lo stesso".

Per quanto riguarda le previsioni secondo Confesercenti "gli acquisti si fanno ancora a dicembre, come da tradizione, approfittando dell’atmosfera natalizia, di mercatini, negozi e fiere. Il ponte dell’Immacolata ha lanciato segnali positivi con tanta gente che è tornata nei nostri centri storici".