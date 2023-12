Il Natale delude i negozi. Vendite in leggero calo

Un Natale sottotono per il commercio massese, che guarda al risparmio. Le attività fanno il punto a pochi giorni dalla corsa ai regali, così si delinea un quadro a tratti in discesa con il web che fa ‘la parte del leone’. L’aumento dei prezzi e l’inflazione portano i cittadini a contenere le spese, le strade del centro sono piene di persone ma di sacchetti in mano ben pochi. "Non parliamo di una netta diminuzione: siamo intorno al -2% rispetto allo scorso anno – spiega Silvia Ragona di ‘Gioca Gio’ in via Dante –. Ci aspettavamo una crescita come stava accadendo dopo la pandemia, ma così non è stato. Anche l’estate non è andata bene. Mi preoccupa la visione a lungo termine: tra 10 anni il commercio al dettaglio andrà a scomparire per lasciare spazio all’online. Gli acquisti sono stati dei clienti fidelizzati, di nuovi ben pochi".

Stessa analisi in diverse attività: nuovi clienti non se ne vedono. "Ci aspettavamo più ingressi da chi passeggiava davanti al negozio – dice Serena Molini di ‘Bianchini Abbigliamento’ in via Bastione –. C’è stato un costante flusso di clienti ma pochi nuovi. Siamo in linea con lo scorso anno, non c’è stata crescita". Anche sul fronte libri le vendite sono scese "con un Natale fiacco rispetto ai precedenti – sottolinea Alberto Nicolai della libreria ‘Ali di Carta’ in piazza Aranci –. Abbiamo venduto di meno e ho notato che ci sono state meno attività organizzate in piazza quindi meno gente davanti ai negozi". Chi cresce invece sono le grandi piattaforme ecommerce "perché il covid ha insegnato alle persone ad acquistare sul web – evidenzia Marco Marchetti della Merceria di via Dante –. Io come vendite sono in linea con lo scorso anno ma non posso parlare di un aumento, diciamo che poteva andare meglio. Ho venduto diversa lana ma non basta a sopperire a quello che sarà, con gennaio che da sempre è un mese morto per il commercio".

Aria di risparmio con spese contenute per i regali, consumi ridotti e "cittadini i soldi se li tengono in tasca – dice Alessandro Lippi, titolare del ‘Gamic Massa’ in piazza Aranci –. Molte persone in giro, ma alla fine sempre meno nei negozi per fare acquisti perché è finito il booster economico del covid, ora i soldi li richiedono". Natale salvavita invece per Fabrizio Belatti della drogheria caffè ‘Gli Svizzeri ‘di via Cairoli: "a dicembre abbiamo avuto diverse vendite ma non basta per sopperire all’oblio degli altri mesi. Se non ci fossero queste feste saremmo ko, sempre più in difficoltà. Il riscontro dei clienti è l’impossibilità di raggiungere il centro storico in maniera agevole. Non ci sono servizi che permettono di arrivare alle attività come un servizio navetta. Se non vogliamo aprire al traffico dobbiamo trovare una soluzione, sempre che ci sia la volontà di aiutare il centro storico".

"Tra spese e mutui c’è stata più fatica – riferisce Christian Lazzarelli dell’omonimo negozio di abbigliamento – : siamo rimasti leggermente sotto la soglia dello scorso anno. Le persone hanno bisogno di riprendere fiato non hanno intenzione di spendere. L’anno non è stato positivo ma comunque ho visto un piccolo sforzo nel fare i regali". "Gli acquisti non sono più quelli di un tempo – dice Angelo Barsottini di ‘Eli Gioielli’ – quando durante le feste la sera dovevo chiudere il negozio, ma era sempre pieno di gente. Non esistono più i regali dell’ultimo minuto c’è una maggiore programmazione e maggiore risparmio". Infine la presidente del Ccn ‘Massa da Vivere’, Elisabetta Zanetti, titolare del negozio di giocattoli ‘Il Cavallino a Dondolo’ con "vendite in linea con gli altri anni -conclude la Zanetti -. Ho visto persone venute a fare acquisti anche dai comuni limitrofi, per la mia attività posso ritenermi soddisfatta. Le iniziative di Natale promosse dal Ccn sono state partecipate anche se ho notato una netta diminuzione nella giornata della vigilia con poche persone in città".