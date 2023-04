Il museo si fa scuola di cultura Un corso di formazione con il Centro Danza di Sieni

A lezione per imparare ad “Abitare il museo”, a renderlo vivo utilizzando i linguaggi del corpo. E in cattedra ci sarà un maestro come Virgilio Sieni che il linguaggio del corpo ha messo in pratica nella danza, insieme a Delfina Stella. L’occasione è il week end di formazione che si terrà dal 19 al 21 maggio negli spazi del Museo Guadagnucci alla Rinchiostra. Un corso destinato a operatori e mediatori culturali inserito nel progetto “L’inizio del sentire” realizzato dal Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni per il territorio e la cittadinanza di Massa con il contributo del consiglio regionale, in collaborazione con Comune di Massa e il Museo Guadagnucci. Il bando per selezionare i partecipanti al percorso di formazione “Abitare il museo” è in pubblicazione.

Obiettivo del corso è offrire strumenti e prospettive per operare nei musei attraverso i linguaggi del corpo con uno sguardo rivolto alla cura e all’accessibilità dei processi di creazione artistica e partecipazione culturale. Sono previste lezioni pratiche e teoriche, visioni di performance e riflessioni sul campo saranno la base per approfondire le tematiche del percorso, offrendo ai partecipanti esperienze dirette di pratica, osservazione e progettazione condivisa.

Il progetto ha scelto gli spazi del Museo Guadagnucci e del Parco della Rinchiostra come luoghi per indagare il senso del sentire: l’attimo in cui il corpo si fa primo connettore tra esperienza e realtà vissuta, tra passato e futuro. Tra i temi didattici del corso c’è il museo visto come officina permanente e spazio aperto alla cittadinanza, ricettacolo e vettore di energie. Approfondimenti poi sull’arte del gesto, il coinvolgimento di tutte le età nei processi artistici partecipati, il dialogo con l’opera e molto altro.