Il Museo Guadagnucci celebra gli innamorati: 1 biglietto, due ingressi

Il Museo Guadagnucci celebra l’amore, fonte di ispirazione per l’artista di cui porta il nome, aprendo le sue porte agli innamorati per tutto il weekend. L’ingresso al museo di Villa RInchiostra per le coppie sarà infatti 2x1: con l’acquisto di un solo biglietto si potrà entrare in due. "L’intento dell’amministrazione comunale è di far conoscere sempre di più e valorizzare il museo cittadino e le meravigliose opere di marmo e questa è una delle tante belle iniziative di promozione l’arte e la figura del Maestro Guadagnucci" spiega l’assessore alla Cultura Nadia Marnicra.

L’amore nel percorso artistico di Gigi Guadagnucci è sopra ogni cosa l’amore per la materia del marmo, trasformata in opere morbide e sensuali, per la Natura in tutte le sue forme, fiori, animali, comete, galassie. E il tema dell’amore diventa esplicito nei soggetti dei suoi bassorilievi: coppie di innamorati stretti in appassionati abbracci. La promozione sarà estesa nelle giornate di sabato e domenica.